«نخيل» تطلق «بيتش ريزيدنسز» في «جزر دبي»

أطلقت شركة ((نخيل))، بالشراكة مع ((إكسلسيور للعقارات))، مشروعها الجديد ((بيتش ريزيدنسز)) في ((جزر دبي)) ضمن إطار المرحلة الثانية من مشروع ((فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي)) الفاخر على الواجهة البحرية، والذي تم إطلاقه مؤخراً.

وتوفر المرحلة الثانية من مشروع ((فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي)) 331 وحدة سكنية تضم شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس من أربع غرف نوم مع تراسات فسيحة، ومنازل شاطئية مرفقة بحدائق. تتراوح مساحات هذه الشقق بين 93 و876 متراً مربعاً؛ وتضم غرفاً فسيحة، ومطابخ مدمجة، وشرفات واسعة مع إطلالات بانورامية على الشاطئ، ومساحات معيشة داخلية وخارجية. وتتخذ هذه الشقق زوايا مثلى للحصول على إطلالات بانورامية كاملة على المناطق الطبيعية للمشروع. وسيحظى قاطنو هذه الشقق بمجموعة واسعة من المرافق بما في ذلك حمام سباحة للكبار والصغار، وحدائق في منصات البوديوم، ومطعم للوجبات الخفيفة على مستوى الشاطئ، ومنطقة ألعاب للأطفال.

وقالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة ((نخيل)): بعد الإقبال الكبير التي حظيت به المرحلة الأولى، نفخر بإطلاق ((بيتش ريزيدنسز)) في ((جزر دبي)) ضمن إطار المرحلة الثانية من مشروع ((فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي)). ويجسد هذا المشروع قدرتنا على توفير تجارب معيشية استثنائية وتقديم أعلى معايير البنية التحتية والمرافق الحضرية في قلب دبي، وسيوفر بيئةً معيشية لا تضاهى لأولئك الذين يبحثون عن حياة فاخرة بطابع حضري على الواجهة البحرية.

قال فرانسوا بودان، رئيس تطوير الأعمال والشمول لدى ((إنيسمور)): نحن متحمسون لإطلاق ((بيتش ريزيدنسز)) في ((جزر دبي)) ضمن إطار المرحلة الثانية من مشروع ((فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي)) والذي سيضمن لقاطنيه الاستمتاع بأنماط حياة فاخرة ومريحة.

ويؤكد إطلاق مشروع ((فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي)) وعد شركة ((نخيل)) بتشييد مجتمعات تنعم ((بالسعادة والازدهار))؛ وهو أول منشأة فندقية وسكنية فاخرة تُشيّد في ((جزر دبي))، وسيوفر للمقيمين والزوار نفس مستوى الخدمة ووسائل الراحة التي تشتهر بها منتجعات ((ريكسوس)) في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المرافق الرياضية، والترفيهية، والصحية، ويشمل ذلك المساحات المشتركة، والمقاهي، والمطاعم المشهورة، وخيارات الترفيه المتنوعة.

وسيضم كل واحد من المباني ردهة مصممة على الطراز الفندقي، ومرافق خاصة لتحميل وتنزيل الركاب، ومسابح على طراز ((إنفينيتي))، ومركز للياقة البدنية. ويتربع ((فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي)) على خليج صغير منعزل في ((جزر دبي))، ويتمتع بشاطئ طوله 700 متر يمكن لجميع المقيمين الوصول إليه بشكل مباشر.

وتتألف ((جزر دبي)) من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية بمسافة تبعد حوالي 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي وكذلك من المطار والموانئ البحرية الرئيسية.

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