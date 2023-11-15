«بروڤن سولوشن» تعزز خدمة العملاء بإمكانات الذكاء الاصطناعي

أعلنت بروڤن سولوشن، المزود لحلول التقنيات المتطورة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز، عن إطلاق روبوت المحادثة المبتكر باللغة العربية هابوت، والذي يتميز باعتماده على الذكاء الاصطناعي وعدم الحاجة إلى البرمجة، حيث سيعزز خدمات العملاء في الأسواق المتحدثة باللغة العربية. تم تصميم هابوت بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصة سهلة لا تحتاج للبرمجة، مع قدرات المعالجة اللغوية الطبيعية، ليتيح للشركات بناء واستخدام روبوتات المحادثة الخاصة بها دون أي خبرة مسبقة في مجال البرمجة.

وقال أحمد صبري، مدير الذكاء الاصطناعي لدى بروڤن سولوشن: ((لاحظنا فجوة واضحة في الأدوات المهيأة للتعامل باللغة العربية بمختلف لهجاتها. لذا، انصبّ تركيزنا الأساسي أثناء تطوير هابوت على تلبية متطلبات المتحدثين باللغة العربية في دول الخليج العربية والمنطقة بأكملها)).

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