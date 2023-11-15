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«بن غاطي للتطوير» تسلم مشروع «لونا» في قرية جميرا الدائرية

11/15/2023 7:25:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت بن غاطي للتطوير، بدء تسليم مشروع ((بن غاطي لونا)) الذي يضم 207 وحدات سكنية في منطقة قرية جميرا الدائرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير المهندس محمد بن غاطي أن السوق العقاري في دبي يمر بفترة ازدهار قوية وسط انتعاش الاقتصاد المحلي، متوقعاً استمرار هذا الانتعاش لعدة أسباب بفضل إجراءات القيادة الرشيدة وقوانين منح الإقامة والجنسية، وتعزيز ملكية الأجانب بنسبة 100%، إلى جانب استقطاب المزيد من الكفاءات المهنية.

وأشار إلى أن الشركة سلمت نحو 25 برجاً بواحة دبي للسيليكون، و3 أبراج في دبي لاند، و3 أبراج بمنطقة الجداف، وبرجين في منطقة الخليج التجاري. وتخطط الشركة لتسليم 7 مشاريع حتى نهاية العام.

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