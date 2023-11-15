اللجنة الاقتصادية الإماراتية الهولندية تستكشف الفرص الجديدة

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً اقتصادياً من الإمارات في زيارة رسمية إلى المملكة الهولندية لحضور الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وهولندا، والذي انعقد في لاهاي، وضم الوفد عدداً من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص. ويسعى المشاركون لمواصلة العمل المشترك بما يدعم تعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار. وركز الاجتماع على استكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة.

وتأتي الزيارة في أعقاب اللقاء الرسمي الذي جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) ومارك روته، رئيس وزراء هولندا، في زيارته الرسمية إلى الدولة في سبتمبر الماضي، حيث بحثا معاً الفرص المتاحة في عدد من القطاعات، مثل التجارة والطاقة والبيئة.

وركزت النقاشات التي جرت في الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وهولندا، بحضور ممثلي الجانبين، على سبل توسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين والبالغة قيمتها 20 مليار دولار، ومستجدات الاتفاقيات الأخيرة لتطوير الهيدروجين الأخضر وتصنيع البطاريات الخضراء والمحركات الكهربائية، كما تطرقت إلى زيادة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، إذ تعد دولة الإمارات إحدى الوجهات الرئيسة للمنتجات الزراعية الهولندية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، كما تعد واحداً من أكبر مستوردي المعدات الزراعية الهولندية.

وفي الزيارة عقد معالي ثاني الزيودي اجتماعات ثنائية مع ليــزيا شغينامخا، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا، وميشيل سويرز، نائب وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية، أشاد فيها بالازدهار التجاري بين الدولتين الصديقتين، إذ تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3 مليارات دولار في النصف الأول من سنة 2023، بزيادة 20% على الفترة نفسها من سنة 2022، وبزيادة 40.3% على النصف الأخير من سنة 2022.

وفي كلمته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة، قال معالي ثاني الزيودي: تعد هولندا شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات، إذ تمثل ما يقرب من ثلث مجمل صادرات الإمارات إلى الاتحاد الأوروبي، كما تعد هولندا شريكاً مهماً لدولة الإمارات في رحلتنا نحو مستقبل مستدام، ويوجد أكثر من 350 شركة هولندية تعمل في دولة الإمارات، تنشط في القطاعات ذات الأولوية مثل المياه والطاقة وإنتاج الغذاء.

وفي سياق متصل، عقد ثاني الزيودي اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن الشركات الرائدة من الجانبين بهدف تعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص. وبحث اللقاء فرص تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، والفرص الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية وحلول النقل الذكية إضافة إلى تنمية المشروعات المشتركة في الخدمات اللوجستية.

والتقى الزيودي والوفد الاقتصادي أيضاً مجموعة من المسؤولين التنفيذيين لعدد من الشركات الهولندية الرائدة، وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى شركة بريفا لأتمتة المباني الذكية وتكنولوجيا الزراعة الداخلية.

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