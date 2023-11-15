عروض الفرصة الأخيرة في ختام مهرجان «ديوالي» اليوم

تختتم، اليوم، فعاليات مهرجان الأضواء ((ديوالي))، التي أسعدت الكثيرين في مختلف أرجاء مدينة دبي. وتتيح الفرصة الأخيرة اليوم تجربة قوائم الطعام المستوحاة من المهرجان، والدخول في السحوبات للحصول على فرص الفوز.

وهناك فرص كبيرة في اليوم الأخير من مهرجان الأضواء ((ديوالي)) للاستمتاع بالعروض الخاصة والفوز بجوائز في مراكز التسوق في جميع أنحاء دبي، حيث يمكن زيارة فستيفال سيتي مول للاستمتاع بتجربة تسوق رائعة، فعند إنفاق 300 درهم أو أكثر في المول، سيحصل المتسوقون على فرصة الفوز بـ 100 غرام من الذهب.

كما لا يمكن تفويت الفرصة الأخيرة للاستفادة من عروض المهرجان مع مجموعة دبي للمجوهرات، التي تمنح السعادة للفائزين الثلاثين المحظوظين، الذين سيحصل كل منهم على 5,000 درهم. وتوفر مجموعة مراكز التسوق في دبي فرصاً كبيرة للفوز خلال مهرجان الأضواء ديوالي، حيث يمكن التسوق بمبلغ 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة للحصول على رمز الاستجابة السريعة للدخول في السحب والفوز بعملات ذهبية عيار 24 قيراطاً بقيمة إجمالية تبلغ 100.000 درهم.

وسيكون هناك 20 فائزاً، فيما سيحصل كل منهم على عملة ذهبية بقيمة 5000 درهم. كما يجب عدم تفويت فرصة تذوق النكهات الهندية الأصيلة، حيث تقدّم مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة أفضل أطباقها، التي تتيح تذوّق النكهات الهندية الأصيلة المحضرة بعناية وخبرة في المطاعم المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك مطعم أمارا، والقرية العالمية، وبنجاب جريل دبي، ويمي دوسا، وجعفر بهايس دبي وغيرها الكثير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز