150 مسؤولاً وخبيراً يستشرفون مستقبل القطاع العقاري في دبي

نظمّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل بعنوان ((النموذج العالمي لمجتمعات المستقبل)) وذلك على مدار يومين اختتما أمس، في فندق جميرا ميناء السلام بدبي، وذلك في إطار الجهود التحويليّة التي تنتهجها إمارة دبي بتوجيهات قيادتها الرشيدة لترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل مدن العالم الاقتصاديّة.

واستهدفت الورشة تبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى الاستراتيجية لتشكيل مستقبل القطاع العقاري في إمارة دبي، بحضور معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري في دبي، وسلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب أكثر من 150 مشاركاً ومتحدّثاً من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين والمحليين وقادة الفكر والمتخصصين في مجال العقارات.

وشمل الحدث نقاشات ضمن 4 مجالات رئيسيّة، تمثلت بجذب المستثمرين المؤسسين العالميين، واستعراض أحدث التكنولوجيات في القطاع العقاري، والمجتمعات المستقبليّة الناجحة، وحلول التمويل المبتكرة، وذلك انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 ومستهدفاتها الطموحة، وتماشياً مع خطّة دبي الحضريّة 2040 التي تعدّ بمثابة مواصلة للطموح وجعل التميّز هدفاً راسخاً في حاضر ومستقبل الإمارة.

تميّز على الصعيد العالمي

وخلال كلمته الافتتاحية، قال سلطان بطي بن مجرن: ((نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لنضع جميعاً الممكنات التنافسية التي تعزز من جاذبية سوق دبي العقاري واستدامة نموه، ولنكون مستعدين للغد العقاري لتنعم الأجيال القادمة بمدن رسمت ملامحها عقول اليوم. وفي الوقت الذي يتمتع فيه المشهد العقاري في إمارة دبي بالديناميكيّة والحيوية، فإنّ حرصنا المستمرّ على استخلاص الأفكار من أفضل الممارسات العالمية؛ يُعزّز سعينا الثابت نحو تحقيق التميّز على الصعيد الإقليمي والعالمي)).

وأضاف: ((شهد السوق العقاري بدبي نتائج غير مسبوقة للتداولات العقارية، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للربع الثالث لهذا العام 430 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 37% عن العام المنصرم، كما شهد إجمالي عدد المستثمرين الجدد نمواً بنسبة 15%، ومن خلال ذلك نؤكد على مضينا في ترجمة رؤية وتوجهات دبي كما نلتزم بتعزيز ثقة المستثمر ومتانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات لترسيخ مكانة دبي التنافسية)).

حداثة حضريّة وأفكار إبداعيّة

وقد صمّمت محاور الورشة على نحو شامل لتسليط الضوء على العديد من القضايا، بما فيها الحداثة الحضريّة من خلال مزج التصميم التقليدي والمعاصر والاستدامة والشمولية في المدن الحديثة، والكشف عن أحدث التطوّرات والاستراتيجيات التكنولوجية التي تجسّد نهضة دبي، واستكشاف الأفكار الإبداعية الرائدة لتعزيز الابتكار في منظومة دائرة الأراضي والأملاك، والاستفادة من الهندسة المعمارية الفريدة في دبي، وتعزيز التخطيط الحضري المستدام من خلال دمج البنية التحتية الخضراء، وتعزيز الإشراف البيئي وسبل الصمود والتكيّف مع التغيّرات المناخية، وتبني منظور استشرافي، وغيرها.

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في أراضي دبي: ((تأتي ورشة العمل هذه استكمالاً للجهود التي تبذلها الدائرة ممثلة بقطاع التطوير العقاري، حيث تتوافق مع المهام التي يسعى القطاع إلى تنفيذها وفي مقدمتها إدارة منظومة السياسات العقارية وتطوير الإجراءات والأنظمة الخاصة بالابتكار في القطاع بالتعاون مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة. لقد شهدت ورشة العمل العديد من الجلسات الهامة في هذا الإطار، وقدّم المشاركون فيها أفكاراً وتوصيات عديدة، ونؤكّد التزامنا بمواصلة هذه الجهود بالشكل الذي يخدم الهدف الرئيس وهو الارتقاء بالقطاع العقاري في دبي إلى آفاق جديدة)).

ستّ جلسات

وعلى مدار ستّ جلسات شهدتها ورشة العمل؛ ناقش المشاركون في مجال جذب المستثمرين المؤسسين العالميين عدداً من الموضوعات بغرض تركيز الجهود على جذب هذه الفئة من المستثمرين في أعقاب النجاح العالمي الذي حققته دبي في جذب المستثمرين من الأفراد. وقد تمّ تسليط الضوء على أهمية ودور المستشارين والوسطاء المؤسسيين في مجال بيع العقارات، وكذلك المطورين ومديري الأصول المحليين في جذب المستثمرين المؤسسيين العالميين.

وتناول المجال الثاني والمتمثل بأحدث التكنولوجيات في القطاع العقاري؛ آليات الاستفادة من التطورات التكنولوجية العالمية لفتح آفاق جديدة لتمكين صنع القرارات المستندة إلى البيانات وإعادة تشكيل ملامح المشهد العام للقطاع بكفاءة ورؤية مستقبلية منقطعة النظير، مع التركيز على موضوعات متعدّدة بما فيها: نموذج التمويل الجماعي في مجال العقار، وملكية العقار بنظام الترميز ((التوكن))، والحلول المتطورة في البناء والتشييد وإدارة الممتلكات والذكاء الاصطناعي.

وركّز المتحدّثون في مجال المجتمعات المستقبليّة الناجحة على إعادة تعريف الحياة العصرية من خلال دمج التحسينات المستدامة لبناء مجتمعات مستقبلية ملائمة للعيش واعتماد نموذج الرفاهية الشاملة لتعزيز الشعور بالانتماء والأمان، وتطرّقوا لمواضيع مختلفة مثل: عروض الإسكان الشاملة، وحماية مشتري العقار وتشجيع تطوير المشاريع السكنية، وتحقيق التميز في صيانة الممتلكات ذات الملكية المشتركة، وسعادة السكّان.

وبالنسبة لمجال حلول التمويل المبتكرة؛ فقد استعرض المتحدثون أبرز حلول التمويل الإبداعية التي تتجاوز مصادر التمويل التقليدية لضمان تحقيق النمو المستدام، مع طرح مواضيع عديدة من قبيل حلول التمويل المختلط كمنح الحكومة وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المخصصة لتمويل المشاريع، والضمانات الائتمانية للبناء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص وحوافز التطوير حسب المنطقة.

خارطة طريق

وثمّنت أراضي دبي في ختام الورشة كافة المخرجات والتوصيات والمبادرات التي صدرت عن المشاركين، مشيرة إلى أنّها ستشكّل رافداً رئيسياً لإعداد وتطوير استراتيجيات وسياسات القطاع العقاري، وستلعب دوراً محورياً في تعزيز المنظومة العقارية. وأكّدت الدائرة التزامها الراسخ تجاه تشكيل خارطة طريق لتنفيذ هذه المخرجات وتحويلها إلى نتائج وإجراءات على أرض الواقع.

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