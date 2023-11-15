سوق دبي المالي ينظم مؤتمر المستثمرين في نيويورك

أعلن سوق دبي المالي عن تنظيم نسخته الثانية من مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك، بالتعاون مع جي بي مورغان، خلال الفترة 20 إلى 21 نوفمبر 2023، وهي النسخة الرابعة من مؤتمر المستثمرين العالميين لهذا العام بعد النجاح الكبير الذي شهدته المؤتمرات السابقة في لندن وسنغافورة.

ويهدف هذا المؤتمر إلى إتاحة فرصة فريدة للمستثمرين العالميين للتواصل مع الشركات البارزة التي تتخذ من دبي مقراً لها، ولاستكشاف آفاق الاستثمار الواعدة في دولة الإمارات، وتأكيداً على حرص سوق دبي المالي وجهوده المستمرة للتوسع بنطاق الوصول إلى المستثمرين العالميين مع تسليط الضوء على قوة أسواق رأس المال في دبي.

وستشمل الفعاليات البارزة لمؤتمر المستثمرين الدوليين في نيويورك اجتماعات مباشرة مع المؤسسات الكبرى الرائدة في دبي، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي، وسوق دبي المالي، ودو، وبنك دبي الإسلامي، وإعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإمباور، وسالك، وتعليم، والأنصاري للخدمات المالية. وستقدم هذه الشركات المؤثرة مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية ذات التأثير الكبير على الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

وأشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: ((يسعدنا التعاون مع جي بي مورغان في النسخة الثانية من مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك، والتي تتزامن مع مرحلة انتقالية يشهدها القطاع الاقتصادي في دبي مع نمو استثنائي وفرص استثمارية وفيرة. ونعتقد أن هذا المؤتمر يتيح فرصة لا تقدر بثمن أمام المستثمرين للتواصل والتعامل بشكل مباشر مع الشركات الرائدة في المنطقة باعتباره منصة حصرية تتيح لهم الاطلاع على أحدث وتوفر لهم رؤية معمقة للمشهد الاقتصادي، وتمكنهم من استكشاف آفاق الاستثمار الواعدة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع، بما يجعل من هذا المؤتمر فرصة فريدة لإثراء تجاربهم وخبراتهم)).

وخلال عام 2023، عززت دبي مكانتها على الصعيد المالي العالمي من خلال الأداء القوي لسوق دبي المالي، والذي نجح في استقطاب عدد متزايد من المستثمرين الأجانب، مما ساهم في الحفاظ على الزخم الإيجابي للسوق. حيث استقطب سوق دبي المالي خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام 35.357 مستثمراً جديداً تبلغ نسبة الأجانب بينهم 72%. وهناك أيضاً توجه ملحوظ بين هذه الفئة من المستثمرين نحو تعزيز نشاطهم في السوق الثانوية بنسبة ارتفعت إلى 47%، حيث تصل حصتهم الآن إلى 20% من إجمالي القيمة السوقية.

وسلط حامد علي الضوء أيضاً على جاذبية أسواق رأس المال في دبي، قائلاً: ((شهدنا خلال العامين الماضيين طفرة ملحوظة في مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال في دبي، وذلك بفضل النجاح الباهر الذي حققه مؤتمر المستثمرين العالميين. كما سجل سوق دبي المالي أداءً ممتازاً خلال عام 2023، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 25%، متفوقاً بذلك على نظرائه من المؤشرات العالمية، ومعززاً مكانته بين المؤشرات الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك هو ما يسعى إليه المستثمرون الذين يبحثون عن أسواق تتيح لهم تحقيق عوائد كبيرة، وتمكنهم من الاستثمار في أصول عالية الجودة)).

وتجدر الإشارة إلى إعلان سوق دبي المالي أخيراً عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 109% في صافي أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وقد تعزز هذا الأداء القوي للسوق بفضل المشاركة المتزايدة للمؤسسات الاستثمارية، والتي استحوذت على حصة كبيرة بلغت 56% من إجمالي قيمة التداول.

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