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سحب سيارات الأجرة الآلية «كروز» من الشوارع

11/15/2023 7:25:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوقفت شركة ((كروز)) لسيارات الأجرة الآلية، التي تعمل دون سائق، روبوتاكسي، جميع رحلاتها على الطرق العامة في الوقت الحالي، وذلك في أعقاب حادث تعرضت له واحدة من المشاة في سان فرانسيسكو.

وأعلنت شركة ((كروز)) التابعة لـ ((جنرال موتورز)) عملاق السيارات، التي تعمل في سان فرانسيسكو، والعديد من المدن الأمريكية الأخرى، الثلاثاء، أن خطوة وقف الرحلات، جاءت لاستعادة الثقة أثناء إجراء التحقيقات. وفي الحادث الذي وقع في مطلع أكتوبر الماضي، تعرضت امرأة للسحب لعدة أمتار، بسبب سيارة تسير بدون سائق، تابعة لشركة ((كروز)).

وكانت بداية الحادث، عندما صدمت مركبة أخرى يقودها شخص، السيدة، وألقت بها أمام السيارة الآلية. ووفقاً لتقرير الحادث، فقد توقفت سيارة الأجرة الآلية على الفور، إلا أن المرأة سقطت تحت السيارة.

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