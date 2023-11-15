ارتفاع معدل البطالة في فرنسا أكثر من المتوقع في الربع الثالث إلى 7.4 %

ارتفع معدل البطالة في فرنسا بأسرع من المتوقع إلى 7.4 في المئة في الربع الثالث، وفقاً للإحصاءات الرسمية، وهو ارتفاع ألقى وزير المالية برونو لومير باللوم فيه على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال لومير لتلفزيون سي نيوز ((هذا ناتج عن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا، وفي جميع أنحاء العالم)).

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا نمواً بنسبة 7.3 في المئة في الربع الثالث، مقابل مستوى غير معدل عند 7.2 في المئة في الربع الثاني. ويعد مستوى 7.4 في المئة، الذي يمثل 2.3 مليون شخص، هو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2022.

وعلى جانب آخر، انخفض التضخم السنوي في فرنسا إلى 4.5 في المئة في أكتوبر، من 5.7 في المئة في سبتمبر، مع تراجع الأسعار في قطاع الطاقة والغذاء، وفقاً للبيانات النهائية المنسقة مع الاتحاد الأوروبي، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز