67 % من المتسوقين إقليمياً يشترون السلع من خارج حدود بلادهم

أصدرت دي إتش إل للتجارة الإلكترونية، الاستطلاع العالمي الأول للمتسوقين عبر الإنترنت لعام 2023، الذي يركز على تحليل أنماط الشراء عبر التجارة الإلكترونية حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا، وتوفر الدراسة المسحية عبر الإنترنت، رؤى حول أماكن وأسباب تسوق الأفراد عبر الحدود، بما في ذلك ميول المتسوقين وحجم الإنفاق، وتوجهاتهم تجاه التوصيل وسياسة الإرجاع، فضلاً عن حرصهم على الاستدامة.

وأشار التقرير إلى أن متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هم أكثر فئة يفضلون شراء السلع من خارج حدود بلدهم (67%)، لافتين إلى أهمية توافر شركة توصيل محترفة، حيث أعربوا عن استعدادهم للتخلي عن عملية شراء إذا لم يتم تقديم الخيار المطلوب في عملية التسليم. علاوة على ذلك، أكد 69% منهم أنهم يرغبون في التوصيل المجاني في اليوم التالي، علاوة على تفضيلهم سياسة الإرجاع المجاني، حيث يفضل 1 من كل 3 الدفع نقداً عند التسليم.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت بين سكان الإمارات، حيث أعرب ما يقرب من الخُمس عن تسوقهم عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل في اليوم. كما حدد الاستطلاع خدمة التوصيل السريع، كأحد أولويات هؤلاء المستهلكين، حيث قال 45% منهم إن الأوقات الطويلة للتوصيل، تثير استياءهم أكثر عند التسوق عبر الإنترنت. وقال 54% من متسوقي الإمارات أيضاً، إن التوصيل المجاني سيحسن بشكل كبير تجربتهم في التسوق عبر الإنترنت، وقال 96% إنهم سيتخلون عن سلة التسوق الخاصة بهم، إذا لم يتم تقديم خيارات التوصيل المفضلة لديهم.

ويحرص 81% من متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على معرفة شركة التوصيل قبل القيام بعملية الشراء، وأكثر من نصفهم (58%)، يشترون فقط من المواقع التي توفر سياسة إرجاع مجاني. كما أكد 48% من المتسوقين أن الجودة الأفضل هي السبب الرئيس لشراء السلع من الخارج، حيث إن متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين الأقل رضا عن التوصيل المحلي بنسبة 85%.

وقالت ياسمينة بلوعيد المديرة التجارية الإقليمية لقطاع الأزياء والمنتجات الفاخرة لدى دي إتش جلوبال فواردينج في الشرق الأوسط: ((يسلط هذا الاستطلاع، الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه مقدمو خدمات التوصيل في رحلة التسوق عبر الإنترنت، وأهمية مرونة التسليم والشفافية، كونهم يعدون عوامل حاسمة بالنسبة للمتسوقين. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 57 مليار دولار في عام 2026، سيكون من المفيد أن يقوم تجار التجزئة عبر الإنترنت، بسد الفجوات في رحلة المستهلك، لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة. يوفر تقريرنا العديد من الرؤى القيمة حول ما يحتاجه تجار التجزئة في الشرق الأوسط، للتعامل معه، لضمان سعادة ورضا المتسوقين، وتوفير تجارب ناجحة)).

أعرب المتسوقون عن استيائهم من التكاليف غير الظاهرة، حيث أظهر 42% من متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنهم يشترون فقط من البائعين الذين يضمون تكاليف التوصيل في تكلفة السلع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز