الإفراج عن قاتل جندي من قوات حفظ السلام في لبنان

أفرجت المحكمة العسكرية في لبنان بكفالة عن رجل متهم بقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) قبل عام تقريباً، حسبما أفاد مسؤولون أمنيون وقضائيون أمس.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تراقب فيه قوات «يونيفيل» الاشتباكات المستمرة على طول الحدود بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية.

كانت المحكمة العسكرية في لبنان قد وجهت اتهاماً، في يونيو، إلى محمد عياد وأربعة آخرين بقتل الملازم شون روني (42 عاماً)، من نيوتاون كاننغهام في أيرلندا، بعد تحقيق لستة أشهر. وقُتل روني يوم 14 ديسمبر 2022، واعتُقل عياد في ديسمبر 2022.

وما زال الأربعة الذين وجِّهت إليهم التهم، وهم علي خليفة وعلي سلمان وحسين سلمان ومصطفى سلمان، هاربين.

وصرح أندريا تينينتي، المتحدث باسم «يونيفيل»، بأنه على علم بالأنباء بشأن إطلاق سراح عياد بسبب تدهور صحته، كما أن البعثة تعمل على تأكيد هذه المعلومات مع المحكمة العسكرية.

وأضاف لـ«أسوشيتدبرس»: «أوضحت حكومة لبنان، في عدد من المناسبات، التزامها بتقديم المعتدين للعدالة.

وكان تينينتي قد وصف، في يونيو الماضي، مذكرة الاتهام بأنها «خطوة مهمة نحو العدالة».

وتابع: «نحن مستمرون في الحث على محاسبة كل المعتدين وعلى العدالة من أجل الملازم روني وأسرته».

وأكد مسؤولان لبنانيان إطلاق سراح عياد بكفالة، وقال أحدهما إن قدرها نحو 1.2 مليار ليرة لبنانية (نحو 13377 دولاراً).

وذكر المسؤول أن عياد يعاني السرطان، وقدَّم محاميه كل الوثائق الطبية اللازمة، مضيفاً أن المحاكمة ما زالت مستمرة، كما أن عياد سيذهب إلى السجن إذا أدين وحُكم عليه.

وتحدَّث المسؤولان لـ«أسوشيتدبرس» شريطة عدم نشر هويتيهما تماشياً مع اللوائح.

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