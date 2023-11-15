رسمياً.. انفصال الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد

أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد انفصالها رسمياً عن زوجها الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد أربع سنوات من الزواج.

وقالت هنا، أمس، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «الحمد لله، تم الانفصال بيني وبين أحمد، بعد أربع سنوات زواج، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

كان الثنائي الفني قد أعلنا زواجهما عام 2019، بعد اشتراكهما معاً في أعمال فنية، أهمها: «الواد سيد الشحات»، و«جوازة معفرتة».

ويُعَدُّ فيلم «مستر إكس» آخر عمل فني جمعهما، إلى جانب النجوم: بيومي فؤاد، ومحمد أسامة، ومحمد أنور، ورحاب الجمل، والفيلم من إخراج أحمد عبد الوهاب.

الجدير بالذكر أن الأشهر الماضية شهدت انتشار شائعة انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد أكثر من مرة، الأمر الذي دعا فهمي إلى المسارعة بالنفي.

وأكد فهمي، في تصريحات سابقة لبرنامج «إي تي بالعربي»، أنه اعتاد الشائعات، مشيراً إلى أنه يشعر بالقلق حال مرور يوم دون شائعة.

وأضاف: «دي شغلتي ودي ضريبتها، وبيطلع كلام صح وأحياناً غلط، لما بيكون فيه معلومة صح بأكدها، ولو غلط بنفيها».

وكان آخر أعماله التي تألق فيها درامياً مسلسل «سفاح الجيزة» المستوحى من أحداث حقيقية هزت الرأي العام في مصر سنة 2020، عندما اكتُشفت عدة جرائم مُروَّعة وراء القاتل قذافي فراج عبد العاطي الذي أنهى حياة 4 أشخاص من المقرَّبين إليه.