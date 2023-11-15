حرب إسرائيل على غزة تحصد أرواح 11500 فلسطيني من المدنيين

ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة من جراء الحرب التي تشنُّها إسرائيل على القطاع، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين.

وأعلنت حماس، أمس، أن 11 ألفاً و500 فلسطيني قُتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب مع الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن 4710 أطفال و3160 امرأة، بحسب المصدر نفسه. كذلك، أصيب 29 ألفاً و800 شخص.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي دخول قواته مستشفى الشفاء في غزة، مؤكداً أنه حاصر المجمع في إطار هجومه البري على حماس، متهماً الحركة بإخفاء مقار قيادتها داخل مجمع المستشفى.

وأوضح، أمس، أن قواته تنفذ عملية دقيقة ضد حماس في منطقة محددة من المجمع، في الوقت الذي تتخذ خطوات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفيات ملاذاً لمقاتليها، زاعمةً أن حماس أقامت مركز قيادتها الرئيس داخل مستشفى الشفاء الأكبر في المنطقة المحاصرة وتحته، وهو ما ينفيه العاملون في المستشفى وحماس.





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