في أول لقاء منذ سنة.. بايدن وشي يعربان عن رغبتهما في الحوار

لخص الرئيس جو بايدن، أمس، الرهان من لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ، بعبارة واحدة: «التأكد من عدم تحول المنافسة إلى نزاع»، فيما حذر شي من التداعيات التي لا تُحتمل لأي مواجهة بين القوتين العظميين.

وعبر مصافحة بينهما عند مدخل مقر يقع في ريف ولاية كاليفورنيا، استأنف الرئيسان مساراً حوارياً بينهما توقف منذ أكثر من عام.

ولم يتحادث الزعيمان في شكل مباشر منذ اجتماع طويل عقداه على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، وتخلل هذه الفترة توتر متنامٍ بين البلدين.

وجلس الرئيس الأمريكي إلى طاولة خشبية طويلة قبالة نظيره الصيني يحوط به وفده، ودعا، في تصريح مقتضب، إلى إدارة المنافسة في شكل مسؤول.

من جانبه، اعتبر شي، بحسب ترجمة لتصريحاته إلى الإنجليزية، إن من واجب الصين والولايات المتحدة «ألَّا يدير أحدهما ظهره للآخر».

وقال إن «الكوكب كبير بما يكفي ليزدهر بلدانا»، في ظل تنافس حاد بين واشنطن وبكين على الصعد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية والعسكرية.

ودعا بايدن إلى بذل جهود مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات والتعامل بحكمة مع الذكاء الاصطناعي.

وحرص كل من الرجلين على التذكير بأن علاقتهما بدأت قبل أن يصل الرئيس الديمقراطي (80 عاماً) إلى البيت الأبيض.

وأكد بايدن أن «لقاءاتنا كانت دائماً صريحة ومباشرة ومفيدة»، مضيفاً: «من الحيوي أن يفهم كل منا الآخر بوضوح»، وردَّ شي: «أؤمن بشدة بمستقبل واعد للعلاقة الثنائية».

ولن يصدر أي بيان مشترك اثر القمة، لكن من المقرر أن يعقد بايدن مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق.

وقبل الاجتماع، أطلق البلدان مجموعة عمل مشترك حول المناخ بهدف تعزيز التنسيق في شأن أحد أكبر التحديات.

يُذكر أن الزعيمين لم يلتقيا شخصياً منذ عقدا محادثات في بالي في نوفمبر 2022، وتدهورت العلاقات بعدما أسقطت الولايات المتحدة ما يشتبه في أنه كان منطاداً صينياً بغرض التجسس في فبراير هذا العام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز