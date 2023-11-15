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بيليز تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب قصف غزة

11/15/2023 7:25:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت بيليز، أول من أمس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب قصفها المتواصل لقطاع غزة منذ هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر.

وقالت حكومة البلد، الواقع في أمريكا الوسطى، في بيان، إنها سحبت اعتماد السفارة الإسرائيلية في العاصمة بلموبان، وعلَّقت كل أنشطة ممثل إسرائيل لديها، في قرار يدخل حيز التنفيذ فوراً.

وعزا البيان هذا الاجراء إلى مقتل مدنيين أبرياء في غزة، حيث يتواصل قصف إسرائيلي كثيف أودى بـ11 ألفاً و500 شخص، غالبيتهم مدنيون، وبينهم 4710 أطفال، بحسب حماس.

ووصفت إسرائيل القرار بأنه «استسلام لإرهاب حماس، واصطفاف مع محور الشر»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وبيليز ثاني بلد في أمريكا اللاتينية يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل منذ بدء الحرب، بعد بوليفيا في 1 نوفمبر.

في المقابل، استدعت كولومبيا وتشيلي وهندوراس سفراءها في إسرائيل للتشاور.

وشدّدت إسرائيل الحصار المفروض أصلاً على قطاع غزة منذ عام 2007، رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنَّته حركة حماس على أراضٍ إسرائيلية، وأوقع 1200 قتيل في اليوم الأول من الهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية التي تقدّر كذلك أن نحو 240 شخصاً أُخذوا رهائن.


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