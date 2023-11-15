بلدي الجنوبية يوافق على تطوير المواقف والشوارع الداخلية بسوق مدينة عيسى الشعبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
وافق مجلس بلدي الجنوبية بالإجماع على تخطيط وتنظيم المواقف والشوارع الداخلية في السوق الشعبي بمدينة عيسى وذلك لحاجة المنطقة الملحة في تنظيم ما تبقى من المواقع التي بحاجة إلى التخطيط وحاجة بعضها أن تكون الشوارع في اتجاه واحد مع إيجاد الإرشادات المرورية لانسيابية الحركة المرورية بالسوق الشعبي.
جاء ذلك في اجتماع المجلس البلدي، والذي ناقش مقترح ممثل الدائرة الثانية مبارك فرج بتطوير عدد من المواقع بمنطقة السوق الشعبي، وما انتهت إليه اللجنة الفنية من أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على انسيابية الحركة المرورية وتنظيم وقوف السيارات وهو ما حظي بترحيب وقبول مرتادي السوق الشعبي وأصحاب المحلات التجارية إضافة إلى أن عرض هذا المقترح يأتي لتكملة ما تبقى من مواقع حيث ان البعض منها يحتاج إلى تخطيط المواقف والبعض الآخر يحتاج أن تكون الشوارع الداخلية في اتجاه واحد وبعضها الآخر يحتاج إلى لوحات إرشادية مرورية.
واستعرض الاجتماع تطوير وصيانة حديقة الوفاء بمجمع رقم (929) طريق رقم (2929) بمنطقة الحجيات في الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية كونها بحاجة الى عمل تطوير شامل يشمل صيانة واستبدال الإنارة صيانة دورات المياه وتطوير أرضية الحديقة وزراعتها بالمسطحات الخضراء والأشجار وصيانة السياج الحديدي مع تبديل الكراسي وصيانة وإضافة ألعاب للأطفال وتأهيلها لتكون حديقة نموذجية وذلك بعد ورود مطالبات التطوير من قبل أهالي المجمع لممثل الدائرة الرابعة.
ويهدف المقترح إلى توفير مساحة آمنه للأهالي وأطفالهم للعب والترفيه وقضاء الوقت مع ضرورة العناية بالحدائق وإجراء الصيانة اللازمة لهـا بشكل دوري حتى يتحقق الهدف الأساسي من وجودها باعتبارها متنفس للأهالي والسكان القاطنين في المنطقة وأطفالهم
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