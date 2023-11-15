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بلدي الجنوبية يوافق على تطوير المواقف والشوارع الداخلية بسوق مدينة عيسى الشعبي

11/15/2023 7:21:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬تخطيط‭ ‬وتنظيم‭ ‬المواقف‭ ‬والشوارع‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الشعبي‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وذلك‭ ‬لحاجة‭ ‬المنطقة‭ ‬الملحة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التخطيط‭ ‬وحاجة‭ ‬بعضها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬إيجاد‭ ‬الإرشادات‭ ‬المرورية‭ ‬لانسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬بالسوق‭ ‬الشعبي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬والذي‭ ‬ناقش‭ ‬مقترح‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬مبارك‭ ‬فرج‭ ‬بتطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬بمنطقة‭ ‬السوق‭ ‬الشعبي،‭ ‬وما‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬وتنظيم‭ ‬وقوف‭ ‬السيارات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حظي‭ ‬بترحيب‭ ‬وقبول‭ ‬مرتادي‭ ‬السوق‭ ‬الشعبي‭ ‬وأصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عرض‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يأتي‭ ‬لتكملة‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬البعض‭ ‬منها‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تخطيط‭ ‬المواقف‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬يحتاج‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الشوارع‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬واحد‭ ‬وبعضها‭ ‬الآخر‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬لوحات‭ ‬إرشادية‭ ‬مرورية‭. ‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬تطوير‭ ‬وصيانة‭ ‬حديقة‭ ‬الوفاء‭ ‬بمجمع‭ ‬رقم‭ (‬929‭) ‬طريق‭ ‬رقم‭ (‬2929‭) ‬بمنطقة‭ ‬الحجيات‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬كونها‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬عمل‭ ‬تطوير‭ ‬شامل‭ ‬يشمل‭ ‬صيانة‭ ‬واستبدال‭ ‬الإنارة‭ ‬صيانة‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬وتطوير‭ ‬أرضية‭ ‬الحديقة‭ ‬وزراعتها‭ ‬بالمسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬والأشجار‭ ‬وصيانة‭ ‬السياج‭ ‬الحديدي‭ ‬مع‭ ‬تبديل‭ ‬الكراسي‭ ‬وصيانة‭ ‬وإضافة‭ ‬ألعاب‭ ‬للأطفال‭ ‬وتأهيلها‭ ‬لتكون‭ ‬حديقة‭ ‬نموذجية‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬مطالبات‭ ‬التطوير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أهالي‭ ‬المجمع‭ ‬لممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭.‬

ويهدف‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬مساحة‭ ‬آمنه‭ ‬للأهالي‭ ‬وأطفالهم‭ ‬للعب‭ ‬والترفيه‭ ‬وقضاء‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬العناية‭ ‬بالحدائق‭ ‬وإجراء‭ ‬الصيانة‭ ‬اللازمة‭ ‬لهـا‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬حتى‭ ‬يتحقق‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬وجودها‭ ‬باعتبارها‭ ‬متنفس‭ ‬للأهالي‭ ‬والسكان‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وأطفالهم

كلمات دالة

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