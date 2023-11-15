الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يستنكر بشدة اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء بقطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استنكر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مؤكدا أنها أفعال مجرمة دوليا وطالب المجتمع الدولي والاتحادات العمالية العربية والدولية بإدانة الجريمة النكراء.
وطالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع قوات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني.
وبين الاتحاد الحر أن جيش الاحتلال يواصل إجرامه دون محاسبة أو مساءلة، بل ويجد تشجيعا من عدد من الدول الغربية لمواصلة تلك الجرائم تحت مظلة صمت دولي مخزٍ، وقال إن الهدف الذي تسعى إليه حكومة الاحتلال بإخراج الجرحى والمرضى من المستشفى بالقوة الغاشمة وإجبارهم على النزوح من القطاع يظهر النوايا الدنيئة لهذا الاحتلال.
وأكد الاتحاد الحر أن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية لن تمر دون عقاب، ودعا عمال العالم إلى التضامن والتكاتف للعمل على إيجاد سبل ضغط على جميع داعمي تلك الجرائم سواء من الحكومات أو القطاعات الاقتصادية الممولة.
كما شدد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على تضامنه الكامل مع عمال أهل فلسطين عامة وأهل غزة خاصة ضد كل جرائم الكيان الغاصب، ويعزي أهالي الشهداء الأبرار ويدعو البارئ عز وجل أن ينعم على جرحاهم بالشفاء العاجل.
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