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الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يستنكر بشدة اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء بقطاع غزة

11/15/2023 7:21:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استنكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬اقتحام‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬أفعال‭ ‬مجرمة‭ ‬دوليا‭ ‬وطالب‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والاتحادات‭ ‬العمالية‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬بإدانة‭ ‬الجريمة‭ ‬النكراء‭.‬

وطالب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بتحمل‭ ‬مسؤوليته‭ ‬وردع‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬عن‭ ‬ارتكاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬وضرورة‭ ‬توفير‭ ‬حماية‭ ‬دولية‭ ‬عاجلة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

‭ ‬وبين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬يواصل‭ ‬إجرامه‭ ‬دون‭ ‬محاسبة‭ ‬أو‭ ‬مساءلة،‭ ‬بل‭ ‬ويجد‭ ‬تشجيعا‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬صمت‭ ‬دولي‭ ‬مخزٍ،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬بإخراج‭ ‬الجرحى‭ ‬والمرضى‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بالقوة‭ ‬الغاشمة‭ ‬وإجبارهم‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬يظهر‭ ‬النوايا‭ ‬الدنيئة‭ ‬لهذا‭ ‬الاحتلال‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬بحق‭ ‬الإنسانية‭ ‬لن‭ ‬تمر‭ ‬دون‭ ‬عقاب،‭ ‬ودعا‭ ‬عمال‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬التضامن‭ ‬والتكاتف‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬سبل‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬داعمي‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬أو‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الممولة‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تضامنه‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬عمال‭ ‬أهل‭ ‬فلسطين‭ ‬عامة‭ ‬وأهل‭ ‬غزة‭ ‬خاصة‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬الكيان‭ ‬الغاصب،‭ ‬ويعزي‭ ‬أهالي‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬ويدعو‭ ‬البارئ‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬ينعم‭ ‬على‭ ‬جرحاهم‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭. ‬

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