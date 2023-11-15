الشورى والنواب والأعلى للمرأة يستعرضون تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وترأس‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬هالة‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬المجالس‭ ‬الثلاثة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسارات،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والنموذج‭ ‬الوطني‭ ‬المعني‭ ‬بإدماج‭ ‬احتياجاتها‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬التنموي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان،‭ ‬لجهود‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

ومؤكدا‭ ‬دعم‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لخطط‭ ‬وبرامج‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتكامل،‭ ‬وتسخير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والجهود،‭ ‬مع‭ ‬توجيه‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أنَّ‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬لإطلاع‭ ‬مجلسـي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والنموذج‭ ‬الوطني‭ ‬المعني‭ ‬بإدماج‭ ‬احتياجاتها‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬التنموي‭ ‬المشهود،‭ ‬نتاج‭ ‬النهج‭ ‬الحكيم‭ ‬والدعم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬قائد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسـى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مللك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬الآفاق‭ ‬أمام‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬لتشارك‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور،‭ ‬وتحظى‭ ‬بثقة‭ ‬ملكية‭ ‬تبوأت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬الرفيعة‭.‬

وثمّن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عاليًا‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لترجمة‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬عبر‭ ‬المبادرات‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬إدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬مجد‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والثناء‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬سموّها‭ ‬واهتمامها‭ ‬ودعمها‭ ‬للبرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬الداعمة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬لترسخ‭ ‬دورها‭ ‬كشريك‭ ‬وطني‭ ‬وأساسي‭ ‬في‭ ‬رفعة‭ ‬الوطن‭ ‬وتقدمه‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المستمر،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والرؤى،‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬القيّمة‭ ‬لسن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬حقوق‭ ‬ومكتسبات‭ ‬المرأة،‭ ‬وتدفع‭ ‬نحو‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬وفق‭ ‬للقواعد‭ ‬والأسس‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والإستراتيجيات‭ ‬الأخرى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدليل‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬لإدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ويعد‭ ‬مرجعًا‭ ‬استرشاديًا‭ ‬مهمًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬جهود‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والمجلس‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬المساعي‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس،‭ ‬وجهودهم‭ ‬المشهودة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الأدوار‭ ‬الوطنية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬تعزيز‭ ‬وتفعيل‭ ‬قنوات‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬والفعال‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ممثلة‭ ‬بمجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬المتحقق‭ ‬من‭ ‬الإنجاز‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للتطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استدامة‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ورفع‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭.‬

ونوهت‭ ‬الأنصاري‭ ‬بما‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬لتعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الملفات‭ ‬والموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وما‭ ‬أبدياه‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬لدعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬مفردات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬وكفاءة‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتفعيل‭ ‬أدوار‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وشراكتها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬ونهضتها‭.‬

وقالت‭ ‬الأنصاري‭: ‬‮«‬اجتماعنا‭ ‬اليوم‭ ‬بحضور‭ ‬جمع‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيسي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلسين،‭ ‬وما‭ ‬طرح‭ ‬من‭ ‬آراء‭ ‬اتسمت‭ ‬بالعمق‭ ‬والموضوعية،‭ ‬لهو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬ومشورة‭ ‬لإنفاذ‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬التنموي‭ ‬وإزالة‭ ‬أي‭ ‬فجوات‭ ‬تمييزية،‭ ‬وبما‭ ‬يدلل‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬أدواته‭ ‬وصلاحياته‭ ‬الرقابية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬مساهمات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬الرجل،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬مجمل‭ ‬الطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬العدالة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬تحقيقا‭ ‬للمبادئ‭ ‬الدستورية‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬يعمل‭ ‬بجد‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬مجمل‭ ‬محاور‭ ‬النقاش‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المواضيع‭ ‬الأسرية،‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرأة،‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬النموذج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬ومتابعة‭ ‬أداء‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬أولويات‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬المراجعة‭ ‬والتعديل‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬لإدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭.‬

واختتمت‭ ‬حديثها‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬مجمل‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اختصاصاته‭ ‬وكجهة‭ ‬استشارية‭ ‬تتكامل‭ ‬أدوارها‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬سلطات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭.‬

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