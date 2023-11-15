اتفاق اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية على تطوير التعاون ومواصلة التنسيق المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وقد‭ ‬تناول‭ ‬الجانبان‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬أسس‭ ‬تدعيم‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬المشترك‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬جرى‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬ومواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬واستمرار‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للإمداد‭ ‬والتموين،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬العسم‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭. ‬

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