اتفاق اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية على تطوير التعاون ومواصلة التنسيق المشترك

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع الجانب البحريني في ختام أعمال اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة، فيما ترأس اللواء أدريان ريلي مساعد رئيس الأركان للاستراتيجيات بوزارة الدفاع بالمملكة المتحدة الصديقة الجانب البريطاني، وذلك صباح أمس.
وقد تناول الجانبان عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي تأتي في مقدمتها أسس تدعيم التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وما وصلت إليه العلاقات من تطور ونماء، إضافة إلى بحث ومناقشة عدد من المشروعات العسكرية المشتركة، التي تسهم في دعم وتعزيز أطر التنسيق والتعاون الدفاعي المشترك القائم بين قوة دفاع البحرين ووزارة الدفاع البريطانية.
وفي ختام الاجتماع جرى التوقيع على محضر اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة، الذي يهدف إلى تطوير التعاون ومواصلة التنسيق المشترك واستمرار تبادل الخبرات بين الجانبين في المجال العسكري.
حضر الاجتماع اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم مدير التعاون العسكري، واللواء الركن بحري أحمد محمد إبراهيم آل بن علي قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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