((مرأة الشورى)) تبحث مع المجلس الأعلى للمرأة تعديلا بشأن ((الحماية من العنف الأسري))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مرئيات‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬وملاحظاتهم‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تجريم‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬وقائع‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬وتقرير‭ ‬العقوبة‭ ‬الجنائية‭ ‬واجبة‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬المكلف‭ ‬الممتنع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ،‭ ‬مع‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬إذا‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬وفاة‭ ‬أو‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة،‭ ‬كما‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يفرض‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬المكلف‭ ‬بالتبليغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬جريمة‭ ‬يمكن‭ ‬تصنيفها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬وقد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬علمه‭ ‬بحكم‭ ‬عمله،‭ ‬أو‭ ‬بحكم‭ ‬مهنته‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬التعليمية‭.‬

وأشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬بتعاون‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهلية،‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬وإبداء‭ ‬المرئيات‭ ‬والملاحظات‭ ‬حول‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬مناقشتها‭ ‬في‭ ‬اللجنة،‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬التشريعات‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬صياغات‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭. ‬

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