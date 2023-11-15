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هيئة المهن الصحية تطلق البرنامج التدريبي الثاني للرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية

11/15/2023 7:21:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الثاني‭ ‬للرقابة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬كفاءة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬المتدربين‭ ‬لتغطية‭ ‬كل‭ ‬الجوانب‭ ‬الرقابية‭ ‬للأجهزة‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬الشراء‭ ‬والنقل‭ ‬والتخزين‭ ‬والبيع‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬رقابية،‭ ‬حيث‭ ‬تخضع‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬للرقابة‭ ‬قبل‭ ‬استيرادها‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬جودتها‭ ‬وكونها‭ ‬معتمدة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬المنشأ،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬المصانع‭ ‬المصنعة‭ ‬لها‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬دخول‭ ‬أجهزة‭ ‬مزورة‭ ‬للمملكة‭.
‬وذكرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الجلاهمة‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬منتسبي‭ ‬الورشة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬دفعتين‭ ‬بلغ‭ ‬103‭ ‬مستفيدين،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التشخيص‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العلاج‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬قد‭ ‬أصدر‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمنتجات‭ ‬الطبية،‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬الهيئة‭ ‬مراقبة‭ ‬استخدام‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمنتجات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬والملائمة‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬استخدامها‭ ‬وصيانتها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬والجمهور‭ ‬ومستخدمي‭ ‬الجهاز‭ ‬والمنتج‭ ‬الطبي،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بإبلاغ‭ ‬المرضى‭ ‬أو‭ ‬المستخدمين‭ ‬إذا‭ ‬ظهر‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارستها‭ ‬لمهامها‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمنتجات‭ ‬الطبية‭ ‬عدم‭ ‬مطابقة‭ ‬الجهاز‭ ‬أو‭ ‬المنتج‭ ‬الطبي‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬وتشمل‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬التسجيل‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬الاستيراد‭ ‬ورصد‭ ‬أية‭ ‬آثار‭ ‬جانبية‭ ‬للأجهزة‭ ‬بعد‭ ‬تسويقها‭. ‬

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