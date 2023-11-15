هيئة المهن الصحية تطلق البرنامج التدريبي الثاني للرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، البرنامج التدريبي الثاني للرقابة على جودة الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يسهم في ضمان كفاءة الأجهزة الطبية.
وأكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تهيئة المتدربين لتغطية كل الجوانب الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية، مما يضمن أعلى معايير الجودة في الشراء والنقل والتخزين والبيع وتوفير خدمات ما بعد البيع وغيرها من متطلبات رقابية، حيث تخضع الأجهزة والمستلزمات الطبية للرقابة قبل استيرادها للتحقق من جودتها وكونها معتمدة في بلد المنشأ، كما يتم التحقق من جودة المصانع المصنعة لها وضمان عدم دخول أجهزة مزورة للمملكة.
وذكرت الدكتورة الجلاهمة أن مجموع منتسبي الورشة التي نظمتها الهيئة على دفعتين بلغ 103 مستفيدين، بما يعكس حرص الهيئة على ضمان سلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية في المنظومة الصحية والتي تسهم في التشخيص والمساعدة في دعم العلاج وغيرها من الخدمات الطبية.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للصحة قد أصدر القرار رقم (48) لسنة 2020 بشأن الرقابة على جودة الأجهزة والمنتجات الطبية، نص على تولي الهيئة مراقبة استخدام الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة والملائمة لضمان سلامة استخدامها وصيانتها بما يحقق سلامة المرضى والجمهور ومستخدمي الجهاز والمنتج الطبي، كما تقوم بإبلاغ المرضى أو المستخدمين إذا ظهر لها من خلال ممارستها لمهامها الرقابية على الأجهزة والمنتجات الطبية عدم مطابقة الجهاز أو المنتج الطبي أحكام هذا القرار، وتشمل الرقابة على الأجهزة التسجيل والموافقة على الاستيراد ورصد أية آثار جانبية للأجهزة بعد تسويقها.
كلمات دالة
MENAFN15112023000055011008ID1107432457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.