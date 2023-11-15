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تزايد الأصوات المطالبة بوقف مجزرة غزة وقتل الأطفال

11/15/2023 7:21:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طالب‭ ‬منسق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬لوقف‭ ‬‮«‬المذبحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقتحمت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وقال‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬تبلغ‭ ‬المذبحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الرعب‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬يواصل‭ ‬العالم‭ ‬مشاهدة‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الصدمة‭ ‬وسط‭ ‬تعرض‭ ‬المستشفيات‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ووفاة‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬وحرمان‭ ‬جميع‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬المعيشة‭ ‬الأساسية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السماح‭ ‬باستمرار‭ ‬ذلك‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬خطة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬ودعم‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬المخصصة‭ ‬لغزة‭. ‬

كما‭ ‬ناشد‭ ‬جريفيث‭ ‬الطرفين‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬ووقف‭ ‬القتال‮»‬‭. ‬

ونددت‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬كاثرين‭ ‬راسل‭ ‬أمس‭ ‬بمشاهد‭ ‬‮«‬مفجعة‮»‬‭ ‬رأتها‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مطالبة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬بـ«إيقاف‭ ‬هذا‭ ‬الرعب‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬راسل‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بزيارة‭ ‬نادرة‭ ‬لمسؤول‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للقطاع‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ما‭ ‬رأيته‭ ‬وسمعته‭ ‬كان‭ ‬مفجعا‭. ‬لقد‭ ‬تحملوا‭ ‬القصف‭ ‬والخسارة‭ ‬والنزوح‭ ‬المتكرر‭. ‬داخل‭ ‬القطاع،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬ليلجأ‭ ‬إليه‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬المليون‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬ترتكب‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬انتهاكات‭ ‬جسيمة‭ ‬ضد‭ ‬الأطفال‮»‬‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬القتل‭ ‬والتشويه‭ ‬والاختطاف‭ ‬والهجمات‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬ومنع‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وهي‭ ‬أمور‭ ‬تدينها‭ ‬اليونيسف‭ ‬جميعها‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬وحدهم‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬إيقاف‭ ‬هذا‭ ‬الرعب‮»‬‭. ‬

ولفتت‭ ‬راسل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4600‭ ‬طفل‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وأصيب‭ ‬حوالي‭ ‬9000‭ ‬بجروح،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭. ‬

دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬لـ«القتل‭ ‬الأعمى‭ ‬للفلسطينيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬أشد‭ ‬انتقاد‭ ‬يوجّهه‭ ‬لإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭. ‬

وطالب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاشتراكي‭ ‬‮«‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والالتزام‭ ‬الصارم‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬احترامه‭ ‬الآن‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‮»‬‭. ‬

وأكد‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شك،‭ ‬نحن‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬سانشيز‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬بنفس‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬الوضوح،‭ ‬نرفض‭ ‬القتل‭ ‬الأعمى‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‮»‬،‭ ‬متعهداً‭ ‬بأن‭ ‬تعمل‭ ‬حكومته‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وفي‭ ‬إسبانيا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬

وحضّ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬جاستين‭ ‬ترودو‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬‮«‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬قتل‭ ‬‮«‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والرضّع‮»‬‭. ‬

وحضّ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬‮«‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المأساة‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬تتكشف‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تدمي‭ ‬القلب،‭ ‬وخصوصا‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬ومحيطه‮»‬‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬العالم‭ ‬يتابع‭ ‬عبر‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزة،‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل،‭ ‬نسمع‭ ‬شهادات‭ ‬الأطباء،‭ ‬أفراد‭ ‬العائلات،‭ ‬الناجين،‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬أهلهم‭... ‬العالم‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬القتل‭ ‬للنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والرضّع‭. ‬هذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‮»‬‭. ‬

وانتقدت‭ ‬حكومة‭ ‬النرويج‭ ‬الاعمال‭ ‬القتالية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وخاصة‭ ‬اقتحام‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفيات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬النرويج‭ ‬اسبن‭ ‬بارت‭ ‬ايدي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلكترونية‭ ‬تلقتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬وغير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬المروع‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬بارت‭ ‬ايدي‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬أكدنا‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬باحترام‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬وحماية‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭ ‬أن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يشعر‭ ‬بإحباط‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬سلوك‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭ ‬ودعوات‭ ‬الإدارة‭ ‬التي‭ ‬تذهب‭ ‬أدراج‭ ‬الرياح‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يوسع‭ ‬الصدع‭ ‬بين‭ ‬الحليفين‭ ‬المقربين‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بينما‭ ‬أظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬جديد‭ ‬للرأي‭ ‬نقلته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هآرتس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬4 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬يثقون‭ ‬في‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬كمصدر‭ ‬موثوق‭ ‬للمعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭. ‬

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