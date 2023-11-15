عباس يعتبر العدوان على غزة حربا على الوجود الفلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تشنّ‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬حربا‭ ‬على‭ ‬الوجود‭ ‬الفلسطيني‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬35‭ ‬لـ«إعلان‭ ‬الاستقلال‮»‬‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وقال‭ ‬عباس‭ ‬إن«الحرب‭ ‬العدوانية‭ ‬الظالمة‭ ‬التي‭ ‬نتعرض‭ ‬لها،‭ ‬هي‭ ‬حرب‭ ‬على‭ ‬الوجود‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وعلى‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هوية‭ ‬الأرض‭ ‬وهوية‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬حلقة‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬العدوان‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمان‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نواجه‭ ‬معا‭ ‬حرباً‭ ‬عدوانية‭ ‬همجية،‭ ‬وحرب‭ ‬إبادة‭ ‬مفتوحة‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس،‭ ‬عاصمتنا‭ ‬الأبدية‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬‮«‬مذبحة‭ ‬تنفّذها‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمام‭ ‬سمع‭ ‬العالم‭ ‬وبصره،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كسر‭ ‬إرادتنا‭ ‬واجتثاث‭ ‬وجودنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬أرضنا‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أولوياتنا‭ ‬الأولى‭ ‬الآن،‭ ‬ونعمل‭ ‬عليها‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬أوتينا‭ ‬من‭ ‬طاقة،‭ ‬هي‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الهمجي‭ ‬على‭ ‬شعبنا،‭ ‬وحماية‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬سفك‭ ‬الدماء‮»‬‭.

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وأعرب‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬‮«‬كل‭ ‬مخططات‭ ‬التهجير‭ ‬والترحيل‭ ‬لأبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬من‭ ‬وطنهم‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬إياها‭ ‬ب‭ ‬ـ«المخططات‭ ‬الشيطانية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخفى‭ ‬علينا‮»‬،‭ ‬ومعتبرا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أصبحت‭ ‬مكشوفة‭ ‬مفضوحة‭ ‬ينطق‭ ‬بها‭ ‬بعض‭ ‬قيادات‭ ‬الاحتلال‭ ‬بلا‭ ‬خجل،‭ ‬لكننا‭ ‬أفشلناها‭ ‬دائماً،‭ ‬وسنظل‭ ‬نتصدى‭ ‬لها‭ ‬بكل‭ ‬بأس،‭ ‬ففلسطين‭ ‬هي‭ ‬وطننا‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬نرضى‭ ‬به‭ ‬بديلاً‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يرحل‭ ‬عن‭ ‬أرضنا‭ ‬فهو‭ ‬الاحتلال،‭ ‬والاحتلال‭ ‬فقط‮»‬‭. ‬