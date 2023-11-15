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الأردن يدين صمت مجلس الأمن إزاء ((الهمجية)) في اقتحام مستشفى الشفاء

11/15/2023 7:21:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عمان‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دان‭ ‬الأردن‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬وزير‭ ‬خارجيته‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬صمت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬إزاء‭ ‬‮«‬الهمجية‮»‬‭ ‬في‭ ‬اقتحام‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬يغطي‭ ‬بذلك‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬الوزير‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬إن‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬تجسد‭ ‬الهمجية‭ ‬التي‭ ‬يتيح‭ ‬صمت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬استمرارها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ندين‭ ‬صمت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الوحشية،‭ ‬على‭ ‬حرمان‭ ‬الرضع‭ ‬حاضناتهم‭ ‬في‭ ‬المستشفى‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الصمت‭ ‬يغطي‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب،‭ ‬صمت‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تبريره‭ ‬أو‭ ‬قبوله،‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياته‮»‬‭.‬

وتصريحات‭ ‬الصفدي‭ ‬جاءت‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬الذي‭ ‬دان‭ ‬عملية‭ ‬اقتحام‭ ‬المستشفى‭ ‬باعتباره‭ ‬‮«‬انتهاكا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬وخصوصاً‭ ‬اتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬الأشخاص‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الحرب‭ ‬لعام‭ ‬1949‮»‬‭. ‬وحملت‭ ‬الوزارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬مسؤولية‭ ‬سلامة‭ ‬المدنيين‭ ‬والطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬سفيان‭ ‬القضاة‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬الأوضاع‭ ‬الخطيرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤوليته‭ ‬القانونية‭ ‬وعلى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬القوة‭ ‬القائمة‭ ‬بالاحتلال،‭ ‬لوقف‭ ‬عدوانها‭ ‬المتواصل‭ ‬وحربها‭ ‬واستهدافها‭ ‬للمدنيين‭ ‬وخصوصاً‭ ‬النساء‭ ‬والاطفال‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تبريرها‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬مبررٍ‭ ‬أو‭ ‬ذريعة‮»‬‭.‬

واقتحم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفيات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬شخص‭ ‬عالقين،‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المنشأة‭ ‬التي‭ ‬تتهم‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬حماس‭ ‬باستخدامها‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الحركة‭. ‬ودانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬اقتحام‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬معتبرة‭ ‬إياه‭ ‬‮«‬انتهاكا‭ ‬صارخا‮»‬‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والانساني‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اقتحام‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬لمجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المستشفيات،‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬يعتبر‭ ‬انتهاكا‭ ‬صارخا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬واتفاقيات‭ ‬جنيف‮»‬‭. ‬وحمّلت‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬سلامة‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والآلاف‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬والجرحى‭ ‬والأطفال،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الخدج،‭ ‬والنازحون‭ ‬المتواجدون‭ ‬في‭ ‬المجمع‮»‬،‭ ‬مطالبة‭ ‬بـ«تدخل‭ ‬دولي‭ ‬عاجل‭ ‬لتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

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