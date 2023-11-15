محترف الخليج حسين الصياد لـ ((أخبار الخليج الرياضي)):((شبه جاهز)) لآسيوية الأندية ورايحين الكويت للمنافسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
بين قائد منتخبنا الوطني والمحترف بفريق الخليج السعودي لكرة اليد حسين الصياد أنه «شبه جاهز» للمشاركة مع فريقه في منافسات البطولة الآسيوية للأندية 26 التي ستقام في دولة الكويت بعد يومين. وقال حسين الصياد في تصريح لـ «أخبار الخليج الرياضي» إن الفترة الماضية والتي شهدت غيابه عن فريقه الخليج في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر غلوب»، كان بسبب خضوعه للعلاج والتقوية جراء الإصابة التي يعاني منها. مضيفًا أنه وصل لمرحلة «شبه جاهز» وقرار المشاركة دون شك سيكون بيد الجهاز الطبي والفني والإداري.
وحول مشاركة فريقه في البطولة الآسيوية أشار حسين الصياد إلى أن نادي الخليج منذ فترة زمنية لم يتواجد في بطولة آسيا، ورغم ذلك فإن الجميع يعرف فريق الخليج تمامًا، ونسعى لتقديم المستويات الجيدة و«رايحين الكويت للمنافسة»، نرضي من خلالها النادي وجميع منتسبيه والداعمين له.
وأوضح حسين الصياد أن المجموعة التي وقع فيها فريقه تعتبر صعبة للغاية، بحكم وجود آخر بطلين للنسختين الماضيين وهما النجمة والكويت بجانبه، والغرافة هو الآخر فريق قوي ومعروف ولكن يعتبر مجهولا بالنسبة لفريقه باعتبار أن أول لقاء سيلعبه الخليج مع الفريق القطري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التنافس في بطولة الأندية الآسيوية قوي للغاية، متمنيًا التوفيق لفريقه وللآخرين.
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