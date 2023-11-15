محترف الخليج حسين الصياد لـ ((أخبار الخليج الرياضي)):((شبه جاهز)) لآسيوية الأندية ورايحين الكويت للمنافسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





بين‭ ‬قائد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬والمحترف‭ ‬بفريق‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬شبه‭ ‬جاهز‮»‬‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬26‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭. ‬وقال‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬فريقه‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬غلوب‮»‬،‭ ‬كان‭ ‬بسبب‭ ‬خضوعه‭ ‬للعلاج‭ ‬والتقوية‭ ‬جراء‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭. ‬مضيفًا‭ ‬أنه‭ ‬وصل‭ ‬لمرحلة‭ ‬‮«‬شبه‭ ‬جاهز‮»‬‭ ‬وقرار‭ ‬المشاركة‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬سيكون‭ ‬بيد‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬والفني‭ ‬والإداري‭.‬

وحول‭ ‬مشاركة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬أشار‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬الخليج‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬لم‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬الجميع‭ ‬يعرف‭ ‬فريق‭ ‬الخليج‭ ‬تمامًا،‭ ‬ونسعى‭ ‬لتقديم‭ ‬المستويات‭ ‬الجيدة‭ ‬و«رايحين‭ ‬الكويت‭ ‬للمنافسة‮»‬،‭ ‬نرضي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬النادي‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبيه‭ ‬والداعمين‭ ‬له‭.‬

وأوضح‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬فريقه‭ ‬تعتبر‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬بحكم‭ ‬وجود‭ ‬آخر‭ ‬بطلين‭ ‬للنسختين‭ ‬الماضيين‭ ‬وهما‭ ‬النجمة‭ ‬والكويت‭ ‬بجانبه،‭ ‬والغرافة‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬ومعروف‭ ‬ولكن‭ ‬يعتبر‭ ‬مجهولا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفريقه‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬سيلعبه‭ ‬الخليج‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬القطري،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬قوي‭ ‬للغاية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬التوفيق‭ ‬لفريقه‭ ‬وللآخرين‭.‬