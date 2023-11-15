انطلاقة قوية ومثيرة لفريق بابكو في دوري الشركات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬مفاجئة‭ ‬مدوية‭ ‬وانطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬المثير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

وغلب‭ ‬طابع‭ ‬الحماس‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سريع‭ ‬وفي‭ ‬أغلب‭ ‬فتراته‭ ‬مثير،‭ ‬وأفتتح‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬20‮»‬‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬أيمن‭ ‬راشد‭ ‬والذي‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬اللقاء‭ ‬ولم‭ ‬تمضي‭ ‬سوى‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬حتى‭ ‬اضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬خليفة‭ ‬الكوس‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬25‮»‬‭. ‬وسعى‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تصحيح‭ ‬الأمور‭ ‬لكن‭ ‬عاب‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاستعجال‭ ‬والتسرع‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬واصل‭ ‬لاعبوا‭ ‬بابكو‭ ‬قتاليتهم‭ ‬وبسالتهم‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬مكنتهم‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

وجاءت‭ ‬بداية‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬مثالية‭ ‬إلى‭ ‬ألبا‭ ‬عندما‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نفذها‭ ‬بنجاح‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬منير‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬47‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬فريق‭ ‬أكثر‭ ‬يضغط‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإدارك‭ ‬النتيجة‭ ‬لكن‭ ‬عدم‭ ‬التركيز‭ ‬واستمرار‭ ‬التسرع‭ ‬أوقع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬وإضاعة‭ ‬الفرص‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬بابكو‭ ‬واصل‭ ‬دفاعه‭ ‬المستميت‭ ‬عن‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأداء‭ ‬القوي‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬الذي‭ ‬رغم‭ ‬تقليص‭ ‬الخصم‭ ‬النتيجة‭ ‬لكنه‭ ‬بقى‭ ‬محافظ‭ ‬على‭ ‬توازنه‭ ‬وتركيزه‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬حتى‭ ‬خرج‭ ‬بفوز‭ ‬مستحق‭ ‬ومهم‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬الدوري‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف‭.‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬سيدعدنان‭ ‬محمد‭ ‬وعاونه‭ ‬أحمد‭ ‬جابر‭ ‬ومحمد‭ ‬الصفار،‭ ‬مراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬شاكر‭ ‬عبدالله‭.‬