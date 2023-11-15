انطلاقة قوية ومثيرة لفريق بابكو في دوري الشركات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق بابكو مفاجئة مدوية وانطلاقة قوية في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد الفوز المثير الذي حققه على حامل اللقب فريق ألبا بهدفين لهدف. في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في ختام مباريات الأسبوع الأول. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
وغلب طابع الحماس على أجواء اللقاء الذي كان سريع وفي أغلب فتراته مثير، وأفتتح فريق بابكو باب التسجيل عند الدقيقة «20» عن طريق اللاعب أيمن راشد والذي رفع من وتيرة اللقاء ولم تمضي سوى 5 دقائق حتى اضاف اللاعب خليفة الكوس الهدف الثاني عند الدقيقة «25». وسعى فريق ألبا إلى تسجيل هدفه الأول في اللقاء من أجل تصحيح الأمور لكن عاب على اللاعبين الاستعجال والتسرع في الهجمات. في المقابل واصل لاعبوا بابكو قتاليتهم وبسالتهم الدفاعية التي مكنتهم من الخروج من الشوط بنتيجة هدفين دون رد.
وجاءت بداية الحصة الثانية مثالية إلى ألبا عندما تحصل على ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علي منير في الدقيقة «47» الذي جعل فريق أكثر يضغط في محاولة لإدارك النتيجة لكن عدم التركيز واستمرار التسرع أوقع الفريق في الكثير من الأخطاء وإضاعة الفرص. في المقابل بابكو واصل دفاعه المستميت عن تقدمه من خلال الأداء القوي سيما في الجانب الدفاعي الذي رغم تقليص الخصم النتيجة لكنه بقى محافظ على توازنه وتركيزه في اللقاء حتى خرج بفوز مستحق ومهم في انطلاقة الدوري بهدفين لهدف.
أدار اللقاء الحكم سيدعدنان محمد وعاونه أحمد جابر ومحمد الصفار، مراقب المباراة الحكم الرابع شاكر عبدالله.
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