Thursday, 16 November 2023 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاقة قوية ومثيرة لفريق بابكو في دوري الشركات

11/15/2023 7:21:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬مفاجئة‭ ‬مدوية‭ ‬وانطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬المثير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

وغلب‭ ‬طابع‭ ‬الحماس‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سريع‭ ‬وفي‭ ‬أغلب‭ ‬فتراته‭ ‬مثير،‭ ‬وأفتتح‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬20‮»‬‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬أيمن‭ ‬راشد‭ ‬والذي‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬اللقاء‭ ‬ولم‭ ‬تمضي‭ ‬سوى‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬حتى‭ ‬اضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬خليفة‭ ‬الكوس‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬25‮»‬‭. ‬وسعى‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تصحيح‭ ‬الأمور‭ ‬لكن‭ ‬عاب‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاستعجال‭ ‬والتسرع‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬واصل‭ ‬لاعبوا‭ ‬بابكو‭ ‬قتاليتهم‭ ‬وبسالتهم‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬مكنتهم‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

وجاءت‭ ‬بداية‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬مثالية‭ ‬إلى‭ ‬ألبا‭ ‬عندما‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نفذها‭ ‬بنجاح‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬منير‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬47‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬فريق‭ ‬أكثر‭ ‬يضغط‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإدارك‭ ‬النتيجة‭ ‬لكن‭ ‬عدم‭ ‬التركيز‭ ‬واستمرار‭ ‬التسرع‭ ‬أوقع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬وإضاعة‭ ‬الفرص‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬بابكو‭ ‬واصل‭ ‬دفاعه‭ ‬المستميت‭ ‬عن‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأداء‭ ‬القوي‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬الذي‭ ‬رغم‭ ‬تقليص‭ ‬الخصم‭ ‬النتيجة‭ ‬لكنه‭ ‬بقى‭ ‬محافظ‭ ‬على‭ ‬توازنه‭ ‬وتركيزه‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬حتى‭ ‬خرج‭ ‬بفوز‭ ‬مستحق‭ ‬ومهم‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬الدوري‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف‭.‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬سيدعدنان‭ ‬محمد‭ ‬وعاونه‭ ‬أحمد‭ ‬جابر‭ ‬ومحمد‭ ‬الصفار،‭ ‬مراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬شاكر‭ ‬عبدالله‭.‬

MENAFN15112023000055011008ID1107432451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث