كانو يبحث تطوير الجودو مع مدير الاتحاد الرياضي العسكري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
زار نائب رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس الاتحاد البحريني للجودو د. فيصل خالد كانو، الاتحاد الرياضي العسكري، حيث التقى بمدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن محمد عبداللطيف بن جلال، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الاتحادين لدعم رياضة الجودو البحرينية.
وفي مستهل الزيارة، رحب مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد محمد بن جلال بزيارة نائب رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس الاتحاد البحريني للجودو د. فيصل خالد كانو، مشيدا بالجهود التي يبذلها في سبيل الارتقاء برياضة الجودو ومنتسبيها.
من جهته، نقل كانو إلى مدير الاتحاد الرياضي العسكري، تحيات سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، وتمنيات سموه له بالتوفيق والنجاح لخدمة الرياضة البحرينية.
وبحث رئيس اتحاد الجودو مع مدير الاتحاد العسكري الرياضي السبل لدعم علاقات التعاون الثنائية بين الاتحادين، بما يخدم دعم الجهود لمواصلة البناء والتطوير في رياضة الجودو، على الشكل الذي يحقق التطلعات بتكوين الفرق الوطنية القادرة على المشاركة والمنافسة في البطولات القادمة.
وشكر رئيس اتحاد الجودو مدير الاتحاد الرياضي العسكري، على ما أبداه من تعاون مثمر، بهدف فتح آفاق مع التعاون المشترك لدعم وتنفيذ الآليات والخطط التي تسهم في رفع مستوى اللعبة، بما يترجم تطلعات المجلس البحريني للألعاب القتالية للنهوض بهذه الرياضة نحو مزيد النجاحات.
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