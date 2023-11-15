كانو يبحث تطوير الجودو مع مدير الاتحاد الرياضي العسكري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

زار‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجودو‭ ‬د‭. ‬فيصل‭ ‬خالد‭ ‬كانو،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬بمدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭ ‬لدعم‭ ‬رياضة‭ ‬الجودو‭ ‬البحرينية‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الزيارة،‭ ‬رحب‭ ‬مدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بزيارة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجودو‭ ‬د‭. ‬فيصل‭ ‬خالد‭ ‬كانو،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬الجودو‭ ‬ومنتسبيها‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬نقل‭ ‬كانو‭ ‬إلى‭ ‬مدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري،‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬وتمنيات‭ ‬سموه‭ ‬له‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لخدمة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وبحث‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الجودو‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬العسكري‭ ‬الرياضي‭ ‬السبل‭ ‬لدعم‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬لمواصلة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجودو،‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬بتكوين‭ ‬الفرق‭ ‬الوطنية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القادمة‭.‬

وشكر‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الجودو‭ ‬مدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أبداه‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬مثمر،‭ ‬بهدف‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬مع‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لدعم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الآليات‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة،‭ ‬بما‭ ‬يترجم‭ ‬تطلعات‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬للنهوض‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬النجاحات‭.‬