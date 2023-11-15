عياد والسميع واليعقوب يشاركون في هذا الحدث الكبيرالإصابة تحرم ((الكوهجي)) من المشاركة في أسبوع بريف الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬غياب‭ ‬المقاتل‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي‭ ‬‮«‬فخر‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮

‬ BMMAF ‮

‬والاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮

‬ AMMAF ‮

‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮

‬ IMMAF ‮

‬،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭- ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وقال‭ ‬شاهد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬يفتقد‭ ‬لمشاركة‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬مؤخرا‭ ‬للإصابة‭ ‬والذي‭ ‬يخضع‭ ‬حاليا‭ ‬لبرنامج‭ ‬تأهيلي‭ ‬مكثف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬قريبا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭. ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬المستحق‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الكوهجي‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الكولومبي‭ ‬إدواردو‭ ‬مورا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬65‭ ‬من‭ ‬بطولة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬قد‭ ‬دفع‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الكوهجي‭ ‬منافسا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬التي‭ ‬يتضمنها‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬غير‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬تماما‭. ‬حيث‭ ‬تتمنى‭ ‬أسرة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬عودة‭ ‬الكوهجي‭ ‬قريبا‭ ‬لحلبة‭ ‬النزال‮»‬‭.‬

ويحمل‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬بطولات‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬بواقع‭ ‬8‭ ‬انتصارات،‭ ‬والذي‭ ‬ويعد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المقاتلين‭ ‬المتميزين‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬وتحديدا‭ ‬النسخة‭ ‬80‭ ‬لبطولة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬المقاتلان‭ ‬البحرينيان

محمد‭ ‬السميع‭ ‬وعبدالله‭ ‬اليعقوب‭ ‬وكذلك‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬عياد‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬متطلعا‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬هؤلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬بتشجيع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭.‬

وتواصل‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬تحضيراتها‭ ‬لإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬77‮

‬يوم‭ ‬5‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وإقامة‭ ‬بطولة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬79‮

‬يوم‭ ‬8‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وإقامة‭ ‬بطولة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‮

‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭. ‬كما‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭.‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬قد‭ ‬طرحت‭ ‬تذاكر‭ ‬جميع‭ ‬فعاليات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬حساب‭ ‬‮

‬ @PLATINUM ‭ ‬ LIST ‭ ‬ BH ‭.‬

وتشكل‭ ‬المنظمة‭ ‬الرؤية‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬من‭ ‬نشاط‭ ‬للفعاليات‭ ‬إلى‭ ‬نشاط‭ ‬رياضي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬مقاتلي‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بفرصة‭ ‬عرض‭ ‬مواهبهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭.‬

وأنشأت‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬أكبر‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬رياضي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬حيث‭ ‬تنافس‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬الساطعة‭ ‬لأكبر‭ ‬منظمة MMA ‮

‬عالمية‭.‬

منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬بطولات‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬قبل‭ ‬7‭ ‬أعوام‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016،‭ ‬رسخت‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬مكانتها‭ ‬باعتبارها‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استضافت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أحداثا‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬74‭ ‬حدثا‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭. ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الوقت،‭ ‬استحوذت‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬حصة‭ ‬سوقية‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬استضافت‭ ‬العروض‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬القارتين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬الملكية‭ ‬الإعلامية‭ ‬الرياضية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬