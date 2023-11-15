Thursday, 16 November 2023 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عياد والسميع واليعقوب يشاركون في هذا الحدث الكبيرالإصابة تحرم ((الكوهجي)) من المشاركة في أسبوع بريف الدولي

11/15/2023 7:21:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬غياب‭ ‬المقاتل‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي‭ ‬‮«‬فخر‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮
 BMMAF
‬والاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮
 AMMAF
‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮
 IMMAF
‬،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭- ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وقال‭ ‬شاهد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬يفتقد‭ ‬لمشاركة‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬مؤخرا‭ ‬للإصابة‭ ‬والذي‭ ‬يخضع‭ ‬حاليا‭ ‬لبرنامج‭ ‬تأهيلي‭ ‬مكثف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬قريبا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‮
 BRAVE ‭ ‬ CF ‭. ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬المستحق‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الكوهجي‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الكولومبي‭ ‬إدواردو‭ ‬مورا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬65‭ ‬من‭ ‬بطولة‮
 BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬قد‭ ‬دفع‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الكوهجي‭ ‬منافسا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬التي‭ ‬يتضمنها‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬غير‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬تماما‭. ‬حيث‭ ‬تتمنى‭ ‬أسرة‮
 BRAVE ‭ ‬ CF
‬عودة‭ ‬الكوهجي‭ ‬قريبا‭ ‬لحلبة‭ ‬النزال‮»‬‭.‬

ويحمل‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬بطولات‮
 BRAVE ‭ ‬ CF
‬بواقع‭ ‬8‭ ‬انتصارات،‭ ‬والذي‭ ‬ويعد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المقاتلين‭ ‬المتميزين‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬وتحديدا‭ ‬النسخة‭ ‬80‭ ‬لبطولة‮
 BRAVE ‭ ‬ CF
‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬المقاتلان‭ ‬البحرينيان
محمد‭ ‬السميع‭ ‬وعبدالله‭ ‬اليعقوب‭ ‬وكذلك‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬عياد‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬متطلعا‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬هؤلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬بتشجيع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭.‬

وتواصل‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬تحضيراتها‭ ‬لإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‮
 BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬77‮
‬يوم‭ ‬5‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وإقامة‭ ‬بطولة‮
 BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬79‮
‬يوم‭ ‬8‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وإقامة‭ ‬بطولة‮
 BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‮
‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭. ‬كما‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭.‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬قد‭ ‬طرحت‭ ‬تذاكر‭ ‬جميع‭ ‬فعاليات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬حساب‭ ‬‮
 @PLATINUM ‭ ‬ LIST ‭ ‬ BH ‭.‬

وتشكل‭ ‬المنظمة‭ ‬الرؤية‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬من‭ ‬نشاط‭ ‬للفعاليات‭ ‬إلى‭ ‬نشاط‭ ‬رياضي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬مقاتلي‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بفرصة‭ ‬عرض‭ ‬مواهبهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭.‬

وأنشأت‮
 BRAVE ‭ ‬ CF
‬أكبر‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬رياضي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬حيث‭ ‬تنافس‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬الساطعة‭ ‬لأكبر‭ ‬منظمة MMA
‬عالمية‭.‬

منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬بطولات‮
 BRAVE ‭ ‬ CF
‬قبل‭ ‬7‭ ‬أعوام‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016،‭ ‬رسخت‮
 BRAVE ‭ ‬ CF
‬مكانتها‭ ‬باعتبارها‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استضافت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أحداثا‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬74‭ ‬حدثا‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭. ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الوقت،‭ ‬استحوذت‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬حصة‭ ‬سوقية‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬استضافت‭ ‬العروض‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬القارتين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬الملكية‭ ‬الإعلامية‭ ‬الرياضية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

MENAFN15112023000055011008ID1107432449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث