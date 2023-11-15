عياد والسميع واليعقوب يشاركون في هذا الحدث الكبيرالإصابة تحرم ((الكوهجي)) من المشاركة في أسبوع بريف الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن رئيس منظمة بريف محمد شاهد غياب المقاتل حمزة الكوهجي «فخر البحرين» المشاركة في منافسات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، والذي تحتضنه مملكة البحرين، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي تنظمه منظمة بريف بالتعاون مع الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة
BMMAF
والاتحاد الآسيوي لفنون القتال المختلطة
AMMAF
وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
IMMAF
، في الفترة 5- 16 ديسمبر القادم على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وقال شاهد: «إن أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 يفتقد لمشاركة المقاتل البحريني حمزة الكوهجي، الذي تعرض مؤخرا للإصابة والذي يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل العودة قريبا للمشاركة في بطولات
BRAVE CF . فقد كان الفوز المستحق الذي حققه الكوهجي على المقاتل الكولومبي إدواردو مورا في النسخة 65 من بطولة
BRAVE CF ، قد دفع بأن يكون الكوهجي منافسا على لقب واحد من بطولات التي يتضمنها الحدث الكبير في ديسمبر المقبل، إلا أن تعرضه للإصابة غير من ذلك تماما. حيث تتمنى أسرة
BRAVE CF
عودة الكوهجي قريبا لحلبة النزال».
ويحمل المقاتل البحريني حمزة الكوهجي البالغ من العمر 30 عاما رقما قياسيا في عدد مرات الفوز في بطولات
BRAVE CF
بواقع 8 انتصارات، والذي ويعد واحدا من أبرز المقاتلين المتميزين في عالم رياضة فنون القتال المختلطة.
وأشار رئيس منظمة بريف إلى أن أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 وتحديدا النسخة 80 لبطولة
BRAVE CF
تشهد مشاركة المقاتلان البحرينيان
محمد السميع وعبدالله اليعقوب وكذلك المقاتل البحريني حسين عياد الذي يعد واحدا من نجوم رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية، متطلعا أن يحظى هؤلاء المقاتلين بتشجيع كبير من الجماهير البحرينية في هذا الملتقى الرياضي الدولي.
وتواصل منظمة بريف تحضيراتها لإقامة فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال، والذي يتضمن إقامة بطولة
BRAVE CF 77
يوم 5 ديسمبر، وإقامة بطولة
BRAVE CF 79
يوم 8 ديسمبر، وإقامة بطولة
BRAVE CF 80
يوم 15 ديسمبر. كما يشهد هذا الحدث إقامة النسخة الرابعة لبطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة.
وكانت منظمة بريف قد طرحت تذاكر جميع فعاليات هذا الحدث عبر منصة حساب
@PLATINUM LIST BH .
وتشكل المنظمة الرؤية في تغير فنون القتال المختلطة من نشاط للفعاليات إلى نشاط رياضي يسهم في تزويد مقاتلي فنون القتال المختلطة بفرصة عرض مواهبهم وقدراتهم على منصة عالمية.
وأنشأت
BRAVE CF
أكبر برنامج تطوير رياضي لفنون القتال المختلطة، حيث تنافس ما يقرب من 800 مقاتل من أكثر من 80 دولة تحت الأضواء الساطعة لأكبر منظمة MMA
عالمية.
منذ انطلاقة بطولات
BRAVE CF
قبل 7 أعوام وتحديدا في 23 سبتمبر 2016، رسخت
BRAVE CF
مكانتها باعتبارها المنظمة العالمية لفنون القتال المختلطة في العالم، بعد أن استضافت حتى الآن أحداثا في 29 دولة في 74 حدثا وهو رقم قياسي. خلال هذا الوقت، استحوذت المنظمة على أكبر حصة سوقية في آسيا وأوروبا، حيث استضافت العروض في جميع المناطق في كلتا القارتين، فضلاً عن كونها الملكية الإعلامية الرياضية الأولى في الشرق الأوسط.
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