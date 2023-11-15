الأهلي يوقع اتفاقية تعاون مع الكويت الكويتي بلعبة السلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقع‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭. ‬ووقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬حسين‭ ‬مدن‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬نادي‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بدر‭ ‬العصيمي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬

وتهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تبادل‭ ‬المعسكرات‭ ‬الرياضية‭ ‬للفرق‭ ‬ورعاية‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموهوبين‭ ‬والتعاون‭ ‬بيم‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬لفرق‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والزيارات‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الشئون‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العلاقة‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬الناديين‭ ‬العريقين‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬حسين‭ ‬مدن‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لنادي‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬الغانم‭ ‬على‭ ‬موافقته‭ ‬لتوقيع‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬والتي‭ ‬ترمي‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬والتكامل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬مثمنا‭ ‬جهود‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬بدر‭ ‬العصيمي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كما‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لرئيس‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬واعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لموافقتهم‭ ‬على‭ ‬إبرام‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬نادي‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭... ‬كما‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬يرحب‭ ‬بتقديم‭ ‬خدماته‭ ‬للنادي‭ ‬الشقيق‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‮»‬‭.‬

كما‭ ‬شكر‭ ‬مدن‭ ‬مدرب‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بالنادي‭ ‬يوسف‭ ‬الجساس‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭.‬