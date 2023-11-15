الأهلي يوقع اتفاقية تعاون مع الكويت الكويتي بلعبة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقع النادي الأهلي اتفاقية تعاون مع نادي الكويت الكويتي بهدف تعزيز العلاقة بين الجانبين على مستوى لعبة كرة السلة. ووقع الاتفاقية من جانب النادي الأهلي عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الفئات العمرية لكرة السلة حسين مدن ومن جانب نادي الكويت الكويتي بدر العصيمي نائب رئيس النادي ورئيس جهاز لعبة كرة السلة.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون على مستوى تبادل المعسكرات الرياضية للفرق ورعاية اللاعبين الموهوبين والتعاون بيم الأجهزة الفنية والإدارية لفرق الفئات العمرية وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق في مختلف الشئون الإدارية والفنية وذلك في إطار العلاقة القوية بين الناديين العريقين. وبهذه المناسبة أعرب حسين مدن عن خالص شكره وتقديره لنادي الكويت الكويتي برئاسة السيد خالد الغانم على موافقته لتوقيع تلك الاتفاقية والتي ترمي لتعزيز التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب من من التنسيق والتكامل على مستوى لعبة كرة السلة مثمنا جهود نائب الرئيس بدر العصيمي.
وأضاف «كما أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس النادي الأهلي خالد كانو واعضاء مجلس الإدارة لموافقتهم على إبرام تلك الاتفاقية والتي تهدف إلى الاستفادة من إمكانيات نادي الكويت الكويتي... كما أن النادي الأهلي يرحب بتقديم خدماته للنادي الشقيق بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين».
كما شكر مدن مدرب الفئات العمرية بالنادي يوسف الجساس على جهوده في إبرام تلك الاتفاقية.
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