الترويج لجولة 3 X 3 العالمية لكرة السلة بأربع مدارس محلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قام‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بتنظيم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجولات‭ ‬التعريفية‭ ‬للعبة‭ ‬3 x 3‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬للترويج‭ ‬والتعريف‭ ‬بالجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3 x 3‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمنطقة‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭.‬

وشملت‭ ‬الزيارة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬حوار‭ ‬الدولية‭ ‬ومدرسة‭ ‬برايتس‭ ‬العالمية‭ ‬ومدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭ ‬ومدرسة‭ ‬النسيم‭ ‬الدولية‭.‬

فريقا‭ ‬الرفاع‭ ‬والمنامة‭ ‬اللذان‭ ‬سيمثلان‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬زارا‭ ‬مدرسة‭ ‬النسيم‭ ‬الدولية‭ ‬ومدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭ ‬وقدما‭ ‬نبذة‭ ‬تعريفية‭ ‬عن‭ ‬اللعبة‭ ‬وقوانينها‭ ‬ثم‭ ‬أجريا‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬وقدموا‭ ‬لهم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭ ‬مع‭ ‬إدارتي‭ ‬المدرستين‭.‬

أما‭ ‬فريق‭ ‬الرياض‭ ‬السعودي‭ ‬فقد‭ ‬زار‭ ‬مدرسة‭ ‬حوار‭ ‬الدولية‭ ‬والتقى‭ ‬الطلبة‭ ‬وشرح‭ ‬لهم‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬ومدى‭ ‬شعبيتها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وأجرى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬تمارين‭ ‬الإحماء‭ ‬ثم‭ ‬خاض‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬وسط‭ ‬تفاعل‭ ‬وسعادة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشاركين‭.‬

أما‭ ‬فريق‭ ‬ Princeton ‭ ‬فقد‭ ‬زار‭ ‬مدرسة‭ ‬برايتس‭ ‬العالمية‭ ‬واستعرض‭ ‬قوانين‭ ‬اللعبة‭ ‬وتاريخها‭ ‬وبداياتها‭ ‬ونظامها‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬تدريبات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬ثم‭ ‬تقديم‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭.‬

وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬الزيارات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬للعبة‭ ‬3 x 3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬محليا‭ ‬وتعزيز‭ ‬شعبيتها‭ ‬بين‭ ‬أوساط‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬متعة‭ ‬وإثارة‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬جمالية‭ ‬ملاعبها‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬الخارجية‭ ‬وفي‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬بصحبة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬والعائلية‭ ‬الممتعة‭.‬