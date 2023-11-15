الترويج لجولة 3 X 3 العالمية لكرة السلة بأربع مدارس محلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قام وفد من الاتحاد الدولي لكرة السلة بتنظيم سلسلة من الجولات التعريفية للعبة 3 x 3 بمجموعة من المدارس في المملكة للترويج والتعريف بالجولة العالمية لكرة السلة 3 x 3 التي ستنطلق على أرض مملكة البحرين لأول مرة يومي الخميس والجمعة 16 و17 نوفمبر الجاري بمنطقة المرفأ المالي.
وشملت الزيارة كلا من مدرسة حوار الدولية ومدرسة برايتس العالمية ومدرسة ابن خلدون الوطنية ومدرسة النسيم الدولية.
فريقا الرفاع والمنامة اللذان سيمثلان المملكة في الجولة العالمية زارا مدرسة النسيم الدولية ومدرسة ابن خلدون الوطنية وقدما نبذة تعريفية عن اللعبة وقوانينها ثم أجريا مباريات مع الطلبة وقدموا لهم مجموعة من الهدايا التذكارية كما تم تبادل الهدايا التذكارية مع إدارتي المدرستين.
أما فريق الرياض السعودي فقد زار مدرسة حوار الدولية والتقى الطلبة وشرح لهم قواعد اللعبة ومدى شعبيتها في العالم وأجرى سلسلة من تمارين الإحماء ثم خاض مباريات مع الطلبة وسط تفاعل وسعادة كبيرة من قبل المشاركين.
أما فريق Princeton فقد زار مدرسة برايتس العالمية واستعرض قوانين اللعبة وتاريخها وبداياتها ونظامها قبل خوض تدريبات مشتركة مع الطلبة ثم تقديم الهدايا التذكارية.
وتأتي تلك الزيارات في إطار حرص اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة السلة على الترويج للعبة 3 x 3 لكرة السلة محليا وتعزيز شعبيتها بين أوساط طلبة المدارس وخصوصا في ظل ما تتميز به من متعة وإثارة علاوة على جمالية ملاعبها التي تقام في الأجواء الخارجية وفي الهواء الطلق بصحبة عدد من الفعاليات الترفيهية والعائلية الممتعة.
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