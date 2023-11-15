الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجةمنتخبنا الوطني يواجه نظيره اليمني اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





يستهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭) ‬مشواره‭ ‬بمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

وستقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أبها‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭ (‬المباراة‭ ‬منقولة‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬الكأس‭)‬،‭ ‬ولحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬نفسها‭ ‬يلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬النيبال‭ ‬أيضًا‭.‬

وتلعب‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‭ ‬بنظام‭ (‬الذهاب‭ ‬والإياب‭)‬،‭ ‬ويتأهل‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬مؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا،‭ ‬وتجرى‭ ‬بعدها‭ ‬قرعة‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬ويتم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬المتأهلة‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مجموعات،‭ ‬بحيث‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬6‭ ‬منتخبات،‭ ‬ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬مباشرة،‭ ‬فيما‭ ‬المقعدان‭ ‬المباشران‭ ‬ونصف‭ ‬المقعد‭ ‬المتبقيان‭ ‬لقارة‭ ‬آسيا‭ ‬سيتم‭ ‬تحديدهما‭ ‬عبر‭ ‬الملحق‭ ‬القاري‭.‬

وانطلقت‭ ‬تدريبات‭ ‬منتخبنا‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬واكتملت‭ ‬الصفوف‭ ‬باليوم‭ ‬التالي،‭ ‬وشهد‭ ‬التدريب‭ ‬المحلي‭ ‬الأخير‭ ‬حضور‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وخاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬تدريبه‭ ‬التحضيري‭ ‬الأخير‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬بحضور‭ ‬العناصر‭ ‬المستدعاة‭ ‬لهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬وهم‭: ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬عبدالله‭ ‬دعيج،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬فردان،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬حمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬حسين‭ ‬العكري،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬جاسم‭ ‬خليف،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الوالي،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد‭ ‬وسالم‭ ‬حسين‭.‬

مواجهة‭ ‬منتخبنا‭ ‬ونظيره‭ ‬اليمني‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة،‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬صعبة‭ ‬ومشحونة‭ ‬بالضغوطات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ولديه‭ ‬عناصر‭ ‬مميزة‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدوريات‭ ‬ومنها‭ ‬دورينا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬يتطلع‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬تقديم‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬الجيد‭ ‬والخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬تكون‭ ‬دافعًا‭ ‬نحو‭ ‬المراحل‭ ‬المقبلة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬سيستضيف‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭.‬





المؤتمر‭ ‬الصحفي

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي،‭ ‬أهمية‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬بيتزي‭ ‬إنه‭ ‬يملك‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بجميع‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬شهدت‭ ‬تحضير‭ ‬وإعداد‭ ‬الفريق‭ ‬عبر‭ ‬المعسكرات‭ ‬والمباريات‭ ‬الودية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭.‬

وأكد‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬معرفته‭ ‬الجيدة‭ ‬بمنتخب‭ ‬اليمن،‭ ‬خصوصًا‭ ‬وأن‭ ‬بعض‭ ‬لاعبيه‭ ‬محترفون‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة،‭ ‬ومشددًا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬للظفر‭ ‬بالنتيجة‭ ‬الإيجابية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬التوقعات‭ ‬بحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منتخب‭ ‬اليمن‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬إن‭ ‬الجميع‭ ‬عقد‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬الإيجابية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬التصفيات،‭ ‬ومبينًا‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬جاهزون‭ ‬لخوض‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬الماضية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭.‬





الاجتماع‭ ‬الفني

شارك‭ ‬مدير‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وإداري‭ ‬المنتخب‭ ‬عادل‭ ‬السعدون‭ ‬والمنسق‭ ‬الإعلامي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالغفار،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬مباراة‭ ‬اليمن،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬الأمور‭ ‬التنظيمية‭ ‬والإدارية‭ ‬كافة،‭ ‬وتقرر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬باللون‭ ‬الأبيض،‭ ‬فيما‭ ‬سيرتدي‭ ‬منتخب‭ ‬اليمن‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر‭.‬