الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجةمنتخبنا الوطني يواجه نظيره اليمني اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
يستهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم (الخميس) مشواره بمواجهة نظيره اليمني لحساب الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وستقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت البحرين (المباراة منقولة على قنوات الكأس)، ولحساب المجموعة نفسها يلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره النيبال أيضًا.
وتلعب هذه التصفيات بنظام (الذهاب والإياب)، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للمرحلة الثالثة من التصفيات التي ستكون مؤهلة لكأس آسيا، وتجرى بعدها قرعة الدور الثالث لتصفيات كأس العالم، ويتم توزيع المنتخبات الـ 18 المتأهلة على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول منتخبين إلى كأس العالم مباشرة، فيما المقعدان المباشران ونصف المقعد المتبقيان لقارة آسيا سيتم تحديدهما عبر الملحق القاري.
وانطلقت تدريبات منتخبنا لهذه المباراة يوم 11 نوفمبر على الملاعب الخارجية التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم، واكتملت الصفوف باليوم التالي، وشهد التدريب المحلي الأخير حضور ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وخاض منتخبنا بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان بيتزي تدريبه التحضيري الأخير مساء أمس الأربعاء على ملعب المباراة بحضور العناصر المستدعاة لهذه المرحلة وهم: عبدالله الخلاصي، عبدالله دعيج، عبدالله يوسف، عبدالكريم فردان، أحمد بوغمار، علي حسن سعيد، علي مدن، أمين بن عدي، إبراهيم لطف الله، إبراهيم الختال، حمد الدوسري، هزاع علي، حسين العكري، جاسم الشيخ، جاسم خليف، كميل الأسود، مبارك محمد، مهدي حميدان، محمد عبدالوهاب، محمد عادل، محمد مرهون، محمد الحردان، موسيس أتيدي، سيد محمد جعفر، سيد مهدي باقر وإبراهيم الوالي، وليد الحيام، حسين عبدالكريم، محمد عبدالقيوم، مبارك محمد وسالم حسين.
مواجهة منتخبنا ونظيره اليمني دون شك لن تكون سهلة، طالما أن المباراة الافتتاحية دائمًا ما تكون صعبة ومشحونة بالضغوطات التي تؤثر على الأداء العام، كما أن المنتخب اليمني يعتبر من المنتخبات المتطورة في الفترة الأخيرة ولديه عناصر مميزة يلعبون في مختلف الدوريات ومنها دورينا، إلا أن الشارع الرياضي البحريني يتطلع من منتخبنا تقديم المستوى الفني الجيد والخروج بنتيجة إيجابية، تكون دافعًا نحو المراحل المقبلة وخصوصًا أنه سيستضيف في الأسبوع المقبل المنتخب الإماراتي.
المؤتمر الصحفي
أكد المدرب الأرجنتيني لمنتخبنا الوطني خوان بيتزي، أهمية المباراة الأولى في التصفيات المزدوجة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.
وقال بيتزي إنه يملك ثقة كبيرة بجميع لاعبي المنتخب، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحضير وإعداد الفريق عبر المعسكرات والمباريات الودية، متمنيًا أن تكون النتيجة لصالح منتخبنا.
وأكد المدرب الأرجنتيني معرفته الجيدة بمنتخب اليمن، خصوصًا وأن بعض لاعبيه محترفون في الدوري البحريني، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة، ومشددًا على ضرورة التركيز للظفر بالنتيجة الإيجابية، خصوصًا مع التوقعات بحضور جماهيري كبير من قبل منتخب اليمن.
بدوره، قال لاعب منتخبنا كميل الأسود إن الجميع عقد العزم على تحقيق النتيجة الإيجابية، مشيرًا إلى صعوبة المباريات في انطلاق التصفيات، ومبينًا أن اللاعبين جاهزون لخوض المباراة بعد فترة الإعداد والتحضير الماضية تحت إشراف المدرب بيتزي.
الاجتماع الفني
شارك مدير منتخبنا الوطني الأول راشد الزياني وإداري المنتخب عادل السعدون والمنسق الإعلامي محمد عبدالغفار، في الاجتماع التنسيقي الذي يسبق مباراة اليمن، والذي عقد مساء الأربعاء.
وشهد الاجتماع استعراض الأمور التنظيمية والإدارية كافة، وتقرر أن يلعب منتخبنا باللون الأبيض، فيما سيرتدي منتخب اليمن اللون الأحمر.
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