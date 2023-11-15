مع دخول اليوم السادس من المنافسات..الكويتي محمد عبدالله في صدارة مسابقة الرجال ببطولة عبدالله ناس للبولينج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مع دخول اليوم السادس من منافسات بطولة المرحوم عبدالله بن أحمد ناس المفتوحة الثالثة للبولينج والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج على صالة مركز أرض المرح حتى 25 نوفمبر الجاري يواصل اللاعب الكويتي محمد عبدالله إحكام قبضته على صدارة مسابقة الرجال 2099 نقطة فيما يحتل مواطنه مصطفى الموسوي المركز الثاني 2079 نقطة ومحمد مصطفى جناحي ثالثا 2075 نقطة والقطري أحمد ذياب رابعا 2057 نقطة ومواطنه سعود عبدالله خامسا 2020 نقطة.
وضمن مسابقة الكبار احتفظ الكويتي يعقوب الشطي بمركز الصدارة 1956 نقطة، يليه مواطنه إياد الأميري ثانيا 1897 نقطة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود ثالثا 1880 نقطة، ومحمد الشاووش رابعا 1787 نقطة، وأيوب حسن خامسا 1681 نقطة.
وفي إطار منافسات مسابقة فئة الشباب مازال اللاعب الكويتي عادل أبل في قمة الترتيب 2004 نقاط، ومن خلفه السعودي يوسف سالم ثانيا 1971 نقطة والكويتي عبدالرزاق عبدالله ثالثا 1971 نقطة والسعودي بندر اليابه رابعا 1948 نقطة ومحمد الأنصاري خامسا 1935 نقطة.
وفي مسابقة السيدات تعتلي اللاعبة نورة سلطان مركز الصدارة 1636 نقطة وليلى الجناحي ثانية 1632 نقطة ومارسيل سلطان ثالثة 1504 نقطة واللاعبة السعودية وسام الحربي رابعة 1477 نقطة والسعودية نهلة الداس خامسة 1472 نقطة.
وأسفرت نتائج الجوائز اليومية لأعلى المحاولات عن فوز كل من السعودي عبدالرحمن الخليوي بجائزة أعلى ثلاث محاولات بمسابقة الرجال، وفوز اللاعب مصطفى القائد بجائزة أعلى ثلاث محاولات بمسابقة الكبار، وفوز اللاعبة السعودية وسام الحربي بجائزة أعلى ثلاث محاولات عن مسابقة السيدات، وفوز السعودي يوسف سالم بجائزة أعلى ثلاث محاولات عن مسابقة الشباب.
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