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مع دخول اليوم السادس من المنافسات..الكويتي محمد عبدالله في صدارة مسابقة الرجال ببطولة عبدالله ناس للبولينج

11/15/2023 7:21:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مع‭ ‬دخول‭ ‬اليوم‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬المفتوحة‭ ‬الثالثة‭ ‬للبولينج‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مركز‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬يواصل‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬إحكام‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬2099‭ ‬نقطة‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬مواطنه‭ ‬مصطفى‭ ‬الموسوي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬2079‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬مصطفى‭ ‬جناحي‭ ‬ثالثا‭ ‬2075‭ ‬نقطة‭ ‬والقطري‭ ‬أحمد‭ ‬ذياب‭ ‬رابعا‭ ‬2057‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬سعود‭ ‬عبدالله‭ ‬خامسا‭ ‬2020‭ ‬نقطة‭.‬

وضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬احتفظ‭ ‬الكويتي‭ ‬يعقوب‭ ‬الشطي‭ ‬بمركز‭ ‬الصدارة‭ ‬1956‭ ‬نقطة،‭ ‬يليه‭ ‬مواطنه‭ ‬إياد‭ ‬الأميري‭ ‬ثانيا‭ ‬1897‭ ‬نقطة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ثالثا‭ ‬1880‭ ‬نقطة،‭ ‬ومحمد‭ ‬الشاووش‭ ‬رابعا‭ ‬1787‭ ‬نقطة،‭ ‬وأيوب‭ ‬حسن‭ ‬خامسا‭ ‬1681‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬مازال‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬عادل‭ ‬أبل‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬2004‭ ‬نقاط،‭ ‬ومن‭ ‬خلفه‭ ‬السعودي‭ ‬يوسف‭ ‬سالم‭ ‬ثانيا‭ ‬1971‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالله‭ ‬ثالثا‭ ‬1971‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودي‭ ‬بندر‭ ‬اليابه‭ ‬رابعا‭ ‬1948‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬خامسا‭ ‬1935‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬تعتلي‭ ‬اللاعبة‭ ‬نورة‭ ‬سلطان‭ ‬مركز‭ ‬الصدارة‭ ‬1636‭ ‬نقطة‭ ‬وليلى‭ ‬الجناحي‭ ‬ثانية‭ ‬1632‭ ‬نقطة‭ ‬ومارسيل‭ ‬سلطان‭ ‬ثالثة‭ ‬1504‭ ‬نقطة‭ ‬واللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬وسام‭ ‬الحربي‭ ‬رابعة‭ ‬1477‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودية‭ ‬نهلة‭ ‬الداس‭ ‬خامسة‭ ‬1472‭ ‬نقطة‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬الجوائز‭ ‬اليومية‭ ‬لأعلى‭ ‬المحاولات‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخليوي‭ ‬بجائزة‭ ‬أعلى‭ ‬ثلاث‭ ‬محاولات‭ ‬بمسابقة‭ ‬الرجال،‭ ‬وفوز‭ ‬اللاعب‭ ‬مصطفى‭ ‬القائد‭ ‬بجائزة‭ ‬أعلى‭ ‬ثلاث‭ ‬محاولات‭ ‬بمسابقة‭ ‬الكبار،‭ ‬وفوز‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬وسام‭ ‬الحربي‭ ‬بجائزة‭ ‬أعلى‭ ‬ثلاث‭ ‬محاولات‭ ‬عن‭ ‬مسابقة‭ ‬السيدات،‭ ‬وفوز‭ ‬السعودي‭ ‬يوسف‭ ‬سالم‭ ‬بجائزة‭ ‬أعلى‭ ‬ثلاث‭ ‬محاولات‭ ‬عن‭ ‬مسابقة‭ ‬الشباب‭.‬

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