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مانشستر سيتي يحقق إيرادات قياسية

11/15/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إيرادات‭ ‬قياسية‭ ‬بلغت‭ ‬888‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬الذي‭ ‬تُوّج‭ ‬فيه‭ ‬بثلاثية‭ ‬تاريخية،‭ ‬متفوّقًا‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬الرقم‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬جاره‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وأفاد‭ ‬بطل‭ ‬إنجلترا‭ ‬وأوروبا‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬بلغت‭ ‬124‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬إيراداته‭ ‬السنوية‭ ‬لموسم‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬السابق،‭ ‬لتتضاعف‭ ‬أرباحه‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وأعلن‭ ‬يونايتد،‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سيتي‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬عن‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬لإيرادات‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬807‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أكتوبر‭.‬

وأصبح‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬ثاني‭ ‬ناد‭ ‬إنجليزي‭ ‬بعد‭ ‬يونايتد‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬يحرزون‭ ‬ألقاب‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وكأس‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭.‬

حصل‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬القائمة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬ديلويت‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدقيق‭ ‬المالي‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬إيرادات‭ ‬النقل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬حوالي‭ ‬374‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬والتي‭ ‬عززها‭ ‬نجاحه‭ ‬الأوروبي‭.‬

وارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬الأجور‭ ‬لدى‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬87‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬527‭ ‬مليوناً،‭ ‬وحقق‭ ‬أرباحًا‭ ‬قاربت‭ ‬152‭ ‬مليوناً‭ ‬من‭ ‬صفقات‭ ‬تبادل‭ ‬اللاعبين‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬للنادي‭ ‬ذكر‭ ‬التهم‭ ‬الـ115‭ ‬التي‭ ‬وجهتها‭ ‬له‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬‮«‬المخاطر‭ ‬والشكوك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬يعترف‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بوجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬والشكوك‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬مادي‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬النادي‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تشر‭ ‬البيانات‭ ‬التمهيدية‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬خلدون‭ ‬المبارك‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬فيران‭ ‬سوريانو‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭.‬

وقال‭ ‬خلدون‭ ‬‮«‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الفوز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬واستكمال‭ ‬الثلاثية،‭ ‬كان‭ ‬السؤال‭ ‬الذي‭ ‬طرح‭ ‬عليّ‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭ ‬هو‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬يمكنك‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك؟‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬الإجابة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مضاعفة‭ ‬الفلسفات‭ ‬والممارسات‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬جدواها‭ ‬والتي‭ ‬جلبت‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬وتحدي‭ ‬أنفسنا‭ ‬لمواصلة‭ ‬الابتكار‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المعايير‭ ‬المعهودة،‭ ‬وسنقوم‭ ‬بتقييم‭ ‬نجاحاتنا‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬إخفاقات‭. ‬لن‭ ‬نخاف‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬أهداف‭ ‬جديدة‭ ‬وتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬جديدة‭ ‬تخدم‭ ‬نادينا‭ ‬ومجتمعاتنا‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬وخاصة‭ ‬للجماهير‮»‬‭.‬

ويتصدر‭ ‬سيتي‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬والعاشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ترتيب‭ ‬الفرق‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬جولة،‭ ‬وقد‭ ‬ضمن‭ ‬أخيرًا‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

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