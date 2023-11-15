فلسطين تواجه لبنان.. في زمن الحرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الشارقة‭ (‬الإمارات‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لمنتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬تأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬المونديال،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر،‭ ‬فإن‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬تبدو‭ ‬أصعب‭ ‬على‭ ‬لاعبين‭ ‬ترزح‭ ‬عائلاتهم‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬المعاناة‭.‬

قبل‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حققت‭ ‬فلسطين‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬وتأهلت‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الانتصارات‭ ‬الودية‭ ‬النوعية‭ ‬ومنها‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬الآمال‭ ‬المعلّقة‭ ‬على‭ ‬‮«‬الفدائي‮»‬‭ ‬ثاني‭ ‬أعلى‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التاسعة‭ ‬بعد‭ ‬أستراليا،‭ ‬للعبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬إليه‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭.‬

لكن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬تغيّر‭ ‬بعد‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬اندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

ويقصف‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬الهجوم،‭ ‬وبدأت‭ ‬شنّ‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحكومة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬11320‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬القصف،‭ ‬وأن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬4650‭ ‬طفلاً‭.‬

مذاك‭ ‬الحين،‭ ‬توقّف‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬كلياً‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬واضطر‭ ‬المنتخب‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬لياقة‭ ‬لاعبيه‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬التصفيات،‭ ‬واعتذر‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ماليزيا‭ ‬الودية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭.‬

يقول‭ ‬المسؤول‭ ‬الإعلامي‭ ‬لمنتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬أحمد‭ ‬الرجوب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التدريب‭ ‬الحقيقي‭ ‬الأول‭ ‬للمنتخب‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬مزيجاً‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ (‬ما‭ ‬عدا‭ ‬لاعبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭) ‬والمحترفين‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬العالمية،‭ ‬جرى‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ (‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬لبنان‭)‬‮»‬‭.‬

ويخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الخميس‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتية‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المشتركة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

وتُقام‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬التي‭ ‬اختارها‭ ‬لبنان‭ ‬أرضاً‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جمهور‭ ‬جراء‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬على‭ ‬‮«‬رجال‭ ‬الأرز‮»‬،‭ ‬وقضت‭ ‬بحرمانهم‭ ‬من‭ ‬جماهيرهم‭ ‬لمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬بسبب‭ ‬الشغب‭ ‬في‭ ‬مباراتهم‭ ‬أمام‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭.‬





‮«‬الحديث‭ ‬كلّه‭ ‬عن‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬

عن‭ ‬معنويات‭ ‬اللاعبين‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬يشير‭ ‬الرجوب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللاعبين‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين،‭ ‬ويتأثرون‭ ‬بمعاناته‭. ‬الحديث‭ ‬الدائم‭ ‬بينهم‭ ‬ليس‭ ‬عن‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بل‭ ‬عن‭ ‬الحرب،‭ ‬والجميع‭ ‬عندما‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬غرفه‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الحافلة‭ ‬يسارع‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬الأحداث‭ ‬الجارية‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬عائلاتهم‭ ‬وأقاربهم‭ ‬وأصدقائهم‮»‬‭.‬

رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يؤكد‭ ‬الرجوب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطموح‭ ‬بالتأكيد‭ ‬هو‭ ‬الفوز،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬يضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬هم‭ ‬إبراهيم‭ ‬أبوعمير،‭ ‬خالد‭ ‬النبريص،‭ ‬وأحمد‭ ‬الكايد،‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬يستطيعوا‭ ‬الالتحاق‭ ‬بزملائهم‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفدائي‮»‬‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬محمود‭ ‬وادي‭ ‬لاعب‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬والمعار‭ ‬إلى‭ ‬المقاولون‭ ‬العرب،‭ ‬ومحمد‭ ‬صالح‭ ‬مدافع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري،‭ ‬واللذين‭ ‬تسكن‭ ‬عائلاتهما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭.‬

قال‭ ‬وادي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحافية‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬عائلة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬معرضة‭ ‬للموت‭ ‬حتى‭ ‬عائلتي‮»‬‭.‬

وبدوره،‭ ‬أقرّ‭ ‬المدرب‭ ‬التونسي‭ ‬مكرم‭ ‬دبدوب‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬فلسطين‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬لديهم‭ ‬عائلات‭ ‬في‭ ‬خطر‮»‬‭.‬

على‭ ‬المقلب‭ ‬الآخر،‭ ‬يفتتح‭ ‬لبنان‭ ‬مشواره‭ ‬بهدف‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬النهائي،‭ ‬بنهج‭ ‬جديد‭ ‬يقوده‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬نيكولا‭ ‬يورتشيفيتش‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬إيليتش‭.‬





لبنان‭ ‬ليس‭ ‬بعيداً‭ ‬

وليس‭ ‬لبنان‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬جبهته‭ ‬الجنوبية‭ ‬تشهد‭ ‬تصعيداً‭ ‬بين‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬يقصف‭ ‬ومجموعات‭ ‬أخرى‭ ‬مواقع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيونيية‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭. ‬وتردّ‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بقصف‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬حدودية‭ ‬وتقول‭ ‬إنها‭ ‬تستهدف‭ ‬تحركات‭ ‬ومنشآت‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

يضاف‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬حادة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬ترخي‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬اللبنانيين‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

لكن‭ ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يتطلع‭ ‬بورتشيفيتش‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انطلاقة‭ ‬جيدة،‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬يغلب‭ ‬عليها‭ ‬الطابع‭ ‬المحلي‭ ‬بقيادة‭ ‬المخضرم‭ ‬حسن‭ ‬معتوق،‭ ‬بينما‭ ‬يغيب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬مقدمهم‭ ‬باسل‭ ‬جرادي‭ ‬مهاجم‭ ‬بانكوك‭ ‬يونايتد‭ ‬التايلاندي‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭ ‬قد‭ ‬تبعده‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬حارس‭ ‬الفيصلي‭ ‬الأردني‭ ‬المخضرم‭ ‬مهدي‭ ‬خليل‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬تيلبورغ‭ ‬السويدي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الدهيني‭.‬

ويعوّل‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬لها‭ ‬الخبرة‭ ‬الواسعة‭ ‬مثل‭ ‬الحارس‭ ‬مصطفى‭ ‬مطر‭ ‬والمدافعين‭ ‬قاسم‭ ‬الزين‭ ‬وجورج‭ ‬ملكي‭ ‬ونصّار‭ ‬نصّار،‭ ‬والمهاجمين‭ ‬هلال‭ ‬الحلوة‭ ‬وحسن‭ ‬‮«‬سوني‮»‬‭ ‬سعد‭.‬



