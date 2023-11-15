مدرب أفغانستان: نتعامل مع تصفيات كأس العالم خطوة بخطوة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعترف‭ ‬الإنجليزي‭ ‬آشلي‭ ‬ويستوود،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬أفغانستان‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يستعد‭ ‬جيدا‭ ‬لمواجهة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشوار‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المشتركة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

وقال‭ ‬ويستوود،‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬المهمة‭ ‬مؤخرا‭ ‬خلفا‭ ‬للكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬الشلاحي‭ ‬‮«‬التحضيرات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬المعاناة‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬واجهناها‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمواجهة‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بإستاد‭ ‬خليفة‭ ‬المونديالي،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬تدربنا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬الوصول‭ ‬وخضنا‭ ‬مرانا‭ ‬خفيفا‭ ‬بسبب‭ ‬عناء‭ ‬السفر،‭ ‬لنكون‭ ‬جاهزين‭ ‬للمباراة‭ ‬ضد‭ ‬الفريق‭ ‬القطري‭. ‬سنخوض‭ ‬المواجهة‭ ‬بكل‭ ‬احترافية،‭ ‬فلا‭ ‬يشغلنا‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬وسنبقى‭ ‬إيجابيين‮»‬‭.‬

أوضح‭ ‬ويستوود‭ ‬‮«‬نختبر‭ ‬أنفسنا‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬مميز‭ ‬وسنستمتع‭ ‬بكل‭ ‬لحظة‭ ‬من‭ ‬لحظات‭ ‬المباراة،‭ ‬وأشعر‭ ‬بأننا‭ ‬سنأخذ‭ ‬التصفيات‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬دافع‭ ‬كبير‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬خوض‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬ملاعب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬قال‭ ‬ويستوود‭ ‬‮«‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬المذهلة‭ ‬شيء‭ ‬إيجابي‭ ‬ويعطي‭ ‬اللاعبين‭ ‬دافعا‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم،‭ ‬وسنرى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نقدمه‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬لاعبين‭ ‬جيدين‭ ‬يمتلكوا‭ ‬كفاءة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأنا‭ ‬واثق‭ ‬بأننا‭ ‬سنقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تأثير‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الفريق،‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأفغاني‭ ‬‮«‬سأكون‭ ‬صادقا‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬وجدوا‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬بسبب‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الرحلة،‭ ‬وكانت‭ ‬الخطة‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬يوم‭ ‬8‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬للعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬وهذا‭ ‬لم‭ ‬يحدث‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬وصلوا‭ ‬بالأمس‭ ‬من‭ ‬كابول،‭ ‬واضطروا‭ ‬للانتظار‭ ‬لمدة‭ ‬16‭ ‬ساعة‭ ‬حتى‭ ‬الوصول‭ ‬للدوحة‭ ‬وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬مدى‭ ‬عزمهم‭ ‬وأؤكد‭ ‬للجميع‭ ‬أننا‭ ‬سنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬ونحن‭ ‬مسرورون‭ ‬لوجودنا‭ ‬هنا‭ ‬ولا‭ ‬جدوى‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬السفر‭ ‬وعناءه‭ ‬فهذا‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬ويستوود‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬كل‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬المستقبل‭ ‬وأن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬أحوالنا‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬لنختبر‭ ‬أنفسنا‭ ‬ضد‭ ‬منتخب‭ ‬مذهل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬شاهد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬ولديه‭ ‬افكاره‭ ‬الخاصة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬هارون‭ ‬أميري،‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬أفغانستان‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬بحماس‭ ‬كبير‭ ‬باللعب‭ ‬أمام‭ ‬بطل‭ ‬آسيا،‭ ‬وسنحاول‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬لعبنا‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬تغير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للعب‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العنابي‮»‬‭.‬

كشف‭ ‬أميري‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشاكل‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يستطعوا‭ ‬القدوم‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬قراره،‭ ‬فالكل‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬فعله‭ ‬ولكنه‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬المنتخب‮»‬‭.‬

أكد‭ ‬أميري‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حديثه‭ ‬‮«‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يمثل‭ ‬بلده‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬ومن‭ ‬ارتأى‭ ‬عدم‭ ‬القدوم‭ ‬له‭ ‬سببه‭ ‬الخاص‭ ‬أما‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬موجود‭ ‬هنا‭ ‬يريد‭ ‬تمثيل‭ ‬افغانستان‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬