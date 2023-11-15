مدرب أفغانستان: نتعامل مع تصفيات كأس العالم خطوة بخطوة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة - (د ب أ): اعترف الإنجليزي آشلي ويستوود، المدير الفني لمنتخب أفغانستان لكرة القدم، بأن فريقه لم يستعد جيدا لمواجهة قطر في افتتاح مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
وقال ويستوود، الذي تولى المهمة مؤخرا خلفا للكويتي عبدالله الشلاحي «التحضيرات لم تكن أسوأ من ذلك بسبب المعاناة الكثيرة التي واجهناها طوال الفترة الماضية».
وأضاف المدرب الإنجليزي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة والذي عقد بإستاد خليفة المونديالي، قائلا «تدربنا الثلاثاء بعد الوصول وخضنا مرانا خفيفا بسبب عناء السفر، لنكون جاهزين للمباراة ضد الفريق القطري. سنخوض المواجهة بكل احترافية، فلا يشغلنا أي شيء وسنبقى إيجابيين».
أوضح ويستوود «نختبر أنفسنا أمام فريق مميز وسنستمتع بكل لحظة من لحظات المباراة، وأشعر بأننا سنأخذ التصفيات خطوة بخطوة حيث أن لدينا دافع كبير للغاية».
وعن خوض المباراة على أحد ملاعب كأس العالم 2022، قال ويستوود «اللعب في الملاعب المذهلة شيء إيجابي ويعطي اللاعبين دافعا لتقديم أفضل ما لديهم، وسنرى ما يمكن أن نقدمه خلال هذا اللقاء خاصة أن لدينا لاعبين جيدين يمتلكوا كفاءة كبيرة، وأنا واثق بأننا سنقدم أفضل ما لدينا».
وعن تأثير المشاكل التي يواجهها الفريق، قال مدرب المنتخب الأفغاني «سأكون صادقا أن الشباب وجدوا صعوبات في السفر بسبب التأخير في جدول الرحلة، وكانت الخطة أن نصل يوم 8 نوفمبر الجاري للعاصمة القطرية الدوحة وهذا لم يحدث».
وتابع «اللاعبون وصلوا بالأمس من كابول، واضطروا للانتظار لمدة 16 ساعة حتى الوصول للدوحة وهذا يؤكد مدى عزمهم وأؤكد للجميع أننا سنبذل كل ما في وسعنا ونحن مسرورون لوجودنا هنا ولا جدوى من الحديث عن السفر وعناءه فهذا أصبح في الماضي».
وشدد ويستوود «الآن كل تركيزنا على المستقبل وأن نكون في أفضل أحوالنا خلال المباراة لنختبر أنفسنا ضد منتخب مذهل»، مشيرا إلى أنه شاهد مجموعة من مباريات المنتخب القطري ولديه افكاره الخاصة.
من جانبه، قال هارون أميري، قائد منتخب أفغانستان «نشعر بحماس كبير باللعب أمام بطل آسيا، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا».
وأشار «قبل كأس العالم 2022 لعبنا مع قطر ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تغير الكثير من الأمور ونحن متحمسون للعب أمام المنتخب العنابي».
كشف أميري أن هناك مشاكل مع بعض اللاعبين الذين لم يستطعوا القدوم «لكن على الجميع أن يتخذ قراره، فالكل له الحق أن يفعل ما يريد فعله ولكنه فخر لنا جميعا باللعب في المنتخب».
أكد أميري في نهاية حديثه «كل لاعب يريد ان يمثل بلده في المنتخب ومن ارتأى عدم القدوم له سببه الخاص أما كل من موجود هنا يريد تمثيل افغانستان بشكل جيد».
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