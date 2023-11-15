السعودية وقطر والإمارات لبداية مثالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يدشّن‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المشتركة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬باستقباله‭ ‬نظيره‭ ‬الباكستاني‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭.‬

ويشارك‭ ‬36‭ ‬منتخباً‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المشتركة‭ ‬قُسّمت‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬مجموعات،‭ ‬تضمّ‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬تتنافس‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬من‭ ‬مرحلتين،‭ ‬بين‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬ويونيو‭ ‬2024‭.‬

ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬تحجز‭ ‬تلك‭ ‬المنتخبات‭ ‬مقاعدها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

واستدعى‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬لمواجهتي‭ ‬باكستان‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الفتح‭ ‬بالأحساء‭ ‬والأردن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬عمّان،‭ ‬28‭ ‬لاعباً‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬يتواجد‭ ‬بعضها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تتضمن‭ ‬القائمة‭ ‬أسماء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬محمد‭ ‬كنو‭ ‬وسلطان‭ ‬الغنام‭ ‬وفراس‭ ‬البريكان‭.‬

وخاض‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬معسكرا‭ ‬في‭ ‬الأحساء،‭ ‬حيث‭ ‬استبعد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬إيطاليا‭ ‬السابق‭ ‬أيمن‭ ‬يحيى‭ ‬والقائد‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬لعدم‭ ‬الجاهزية‭ ‬وناصر‭ ‬الدوسري‭ ‬للإصابة‭ ‬واستدعى‭ ‬خالد‭ ‬الغنام‭ ‬وعبدالإله‭ ‬هوساوي‭.‬

ويمتلك‭ ‬الأخضر‭ ‬أسماء‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الخطوط،‭ ‬أمثال‭ ‬محمد‭ ‬العويس‭ ‬وعبدالإله‭ ‬العمري‭ ‬وياسر‭ ‬الشهراني‭ ‬وسعود‭ ‬عبدالحميد‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬غريب‭ ‬وعلي‭ ‬هزازي‭ ‬وصالح‭ ‬الشهري‭ ‬وفيصل‭ ‬الغامدي‭.‬

وفشل‭ ‬مانشيني‭ ‬منذ‭ ‬تسلمه‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬اربع‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬لثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭.‬





التعمري‭ ‬يقود‭ ‬الأردن‭ ‬

وتبدو‭ ‬الفرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬للعودة‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬طاجيكستان‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجمهوري‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬دوشنبه‭.‬

ويطمح‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬النشامى‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬بلوغ‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬حصة‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬حسب‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ (‬8‭) ‬مقاعد‭ ‬ونصف‭.‬

وتترقب‭ ‬جماهير‭ ‬الكرة‭ ‬الأردنية‭ ‬الظهور‭ ‬الرسمي‭ ‬الأول‭ ‬للمنتخب‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬المغربي‭ ‬الحسين‭ ‬عموته،‭ ‬قبل‭ ‬استضافة‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ستاد‭ ‬عمان‭ ‬الدولي‭.‬

وقاد‭ ‬عموته‭ ‬‮«‬النشامى‮»‬‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬فشل‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬فخسر‭ ‬أمام‭ ‬النروج‭ ‬0‭-‬6‭ ‬واذربيجان‭ ‬وإيران‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬1‭-‬2‭ ‬وتعادل‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬1-1‭ ‬قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ (‬3-5‭).‬

وسيكون‭ ‬النجم‭ ‬موسى‭ ‬التعمري‭ ‬المتألق‭ ‬مع‭ ‬مونبيليه‭ ‬الفرنسي‭ ‬أبرز‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لللأردن،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬آخرين‭ ‬هم،‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬يزيد‭ ‬أبو‭ ‬ليلى‭ (‬الجبلين‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬نور‭ ‬الروابدة‭ (‬سيلانغور‭ ‬الماليزي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬ابو‭ ‬حشيش‭ (‬العهد‭ ‬اللبناني‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬علوان‭ (‬الشمال‭ ‬القطري‭)‬،‭ ‬يزن‭ ‬النعيمات‭ (‬الأهلي‭ ‬القطري‭)‬،‭ ‬ولكوكبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭.‬





قطر‭ ‬لبداية‭ ‬مثالية‭ ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬يستقبل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬ضيفه‭ ‬الأفغانستاني‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬خليفة‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬فيما‭ ‬يستضيف‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬نظيره‭ ‬الهندي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭.‬

وتتطلع‭ ‬قطر‭ ‬لبداية‭ ‬مثالية‭ ‬املا‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬بطاقة‭ ‬الترشح،‭ ‬وتسجيل‭ ‬ظهورها‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬بصفتها‭ ‬مستضيفة‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمونديال‭ ‬في‭ ‬2022‭.‬

واقام‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬معسكرا‭ ‬داخليا‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬أسباير‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬كيروش‭ ‬الذي‭ ‬استدعى‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬يتقدمهم‭ ‬هداف‭ ‬المنتخب‭ ‬المعز‭ ‬علي‭.‬

قال‭ ‬المدافع‭ ‬همام‭ ‬الأمين‭ ‬‮«‬نملك‭ ‬الرغبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الظهور‭ ‬بالصورة‭ ‬المأمولة،‭ ‬ونسعى‭ ‬لبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬كي‭ ‬نجمع‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬طموحنا‭ ‬يفوق‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬لبلوغ‭ ‬المونديال‭ ‬عبر‭ ‬التصفيات‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭. ‬ندرك‭ ‬حجم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬الانصار‭..‬‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬مرشحاً‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬لعبور‭ ‬المحطة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬بنجاح،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬الهند‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تلك‭ ‬اللقمة‭ ‬السائغة‭ ‬لدى‭ ‬أقرانها‭ ‬في‭ ‬‮«‬القارة‭ ‬الصفراء‮»‬،‭ ‬وخير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬بالذات‭ ‬وإن‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬4-5‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الكأس‭ ‬الذهبية‭ ‬لدول‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مدينة‭ ‬بانغلور‭.‬

والتحق‭ ‬بصفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬بينتو‭ (‬50‭ ‬عاماً‭) ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬2022،‭ ‬لاعب‭ ‬حتا‭ ‬الإماراتي‭ ‬شبيب‭ ‬الخالدي‭ ‬ابن‭ ‬الـ25‭ ‬سنة‭ ‬والذي‭ ‬أحرز‭ ‬11‭ ‬هدفاً‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬مباراة،‭ ‬فيما‭ ‬يغيب‭ ‬أحمد‭ ‬الظفيري‭ ‬للإصابة‭.‬





سوريا‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬الفوز‭ ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬ترفع‭ ‬سوريا‭ ‬شعار‭ ‬الفوز‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬مبارياتها‭ ‬البيتيّة‭.‬

ويعوّل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هكتور‭ ‬كوبر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬نسور‭ ‬قاسيون‮»‬‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬جلها‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬الجدد‭ ‬والقدامى‭ ‬أبرزهم‭ ‬المهاجمان‭ ‬عمر‭ ‬السوما‭ (‬العربي‭ ‬القطري‭) ‬وعمر‭ ‬خربين‭ (‬الوحدة‭ ‬الاماراتي‭) ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬محمود‭ ‬المواس‭ (‬الشرطة‭ ‬العراقي‭) ‬والمهاجم‭ ‬إبراهيم‭ ‬هيسار‭ (‬بيلغرانو‭ ‬الأرجنتيني‭) ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬ايزاكيل‭ ‬العم‭ (‬انديبينتي‭ ‬الأرجنتيني‭).‬

وكان‭ ‬كوبر‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مستحيل‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬المرشح‭ ‬لتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬والذي‭ ‬يستهل‭ ‬مغامرته‭ ‬باستضافة‭ ‬مينامار‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة،‭ ‬يواجه‭ ‬العراق‭ ‬ضيفه‭ ‬اندونيسيا‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البصرة،‭ ‬فيما‭ ‬تلعب‭ ‬فيتنام‭ ‬بمواجهة‭ ‬الفيليبين‭.‬

واستدعى‭ ‬الإسباني‭ ‬خيسوس‭ ‬كاساس‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الرافدين‮»‬،‭ ‬25‭ ‬لاعبا‭ ‬لمواجهتي‭ ‬اندونيسيا‭ ‬وفيتنام،‭ ‬جلهم‭ ‬لاعبين‭ ‬مغتربين‭ ‬من‭ ‬اصول‭ ‬عراقية‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬أوروبية‭.‬

ويعوّل‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬متصدر‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬العراقي‭ ‬الواعد‭ ‬علي‭ ‬جاسم‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬القوة‭ ‬الجوي‭ ‬لفوز‭ ‬تاريخي‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬





مواجهة‭ ‬سهلة‭ ‬للإمارات‭ ‬

في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة،‭ ‬تبدأ‭ ‬الامارات‭ ‬مشوارها‭ ‬بمواجهة‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬نيبال‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬بنادي‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬فيما‭ ‬يخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭.‬

وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬رسميا‭ ‬للامارات‭ ‬باشراف‭ ‬مدربها‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ (‬54‭ ‬عاما‭) ‬والذي‭ ‬عُيّن‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬بديلا‭ ‬للارجنتيني‭ ‬رودولفو‭ ‬اروابارينا‭.‬

قال‭ ‬بينتو‭ ‬‮»‬تكتسب‭ ‬مباراة‭ ‬نيبال‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬لأنها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬التصفيات‭ ‬وتقام‭ ‬في‭ ‬ملعبنا‭. ‬هدفنا‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬الثقة‭ ‬وايمان‭ ‬الجماهير‭ ‬بالمنتخب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواصلة‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية‭... ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‮«‬‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬‮«‬الأبيض‮»‬‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬بينتو،‭ ‬ففاز‭ ‬على‭ ‬كوستاريكا‭ ‬4‭-‬1‭ ‬والكويت‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ولبنان‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وسبق‭ ‬للاعب‭ ‬وسط‭ ‬البرتغال‭ ‬السابق‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2014‭ ‬وثم‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستقيل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭.‬

وتلعب‭ ‬البحرين‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أبها‭ ‬السعودية‭.‬

وكانت‭ ‬البحرين‭ ‬تأهلت‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬القاري‭ ‬النهائي‭ ‬الفاصل‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬مونديالي‭ ‬2006‭ ‬و2010‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬حلمها‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬للنهائيات‭ ‬العالمية‭ ‬بعد‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬ترينيداد‭ ‬وتوباغو‭ ‬في‭ ‬2005‭ ‬وثم‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬في‭ ‬2009‭.‬

قال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬مدرب‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬استعد‭ ‬بفوزه‭ ‬وديا‭ ‬على‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬2‭-‬0‭ ‬والفيليبين‭ ‬1-0‭ ‬‮«‬المرحلة‭ ‬جدا‭ ‬مهمة،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاعدادية‭ ‬وخضنا‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬حققنا‭ ‬خلالها‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية‭. ‬مباراة‭ ‬اليمن‭ ‬هي‭ ‬المفتاح‭ ‬بالتصفيات‭...‬‮»‬‭.‬

ويقود‭ ‬منتخب‭ ‬اليمن‭ ‬المدرب‭ ‬التشيكي‭ ‬ميروسلاف‭ ‬سكوب‭ ‬والذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬المجموعة‭ ‬التاسعة،‭ ‬تواجه‭ ‬أستراليا‭ ‬القوية‭ ‬بنغلادش،‭ ‬فيما‭ ‬يستضيف‭ ‬لبنان‭ ‬نظيره‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتية‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭.‬