تعيين هايز مدربة للمنتخب الأمريكي للسيدات لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الامريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّ‭ ‬مدربة‭ ‬تشلسي‭ ‬البريطانية‭ ‬إيما‭ ‬هايز‭ ‬ستشرف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قياسية‭ ‬ستجعل‭ ‬منها‭ ‬المدربة‭ ‬الاعلى‭ ‬أجرا‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وقالت‭ ‬هايز‭ (‬47‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭: ‬‮«‬شرف‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬تتاح‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬لتدريب‭ ‬أفضل‭ ‬منتخب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬هايز‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬مسيرتها‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ25‭ ‬عاما‭ ‬اثر‭ ‬انتهاء‭ ‬مسيرتها‭ ‬كلاعبة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭: ‬‮«‬ارتباطاتي‭ ‬ومشاعري‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬المنتخب‭ ‬عميقة‭. ‬لقد‭ ‬حلمت‭ ‬بتدريب‭ ‬منتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وهذه‭ ‬الفرصة‭ ‬بمثابة‭ ‬حلم‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الامريكي‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬عقد‭ ‬هايز،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬ستصبح‭ ‬‮«‬مدربة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬الأعلى‭ ‬أجرا‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬ان‮»‬‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬مفاوضات‭ ‬العقد‭ ‬أن‭ ‬صفقة‭ ‬هايز‭ ‬تمتد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭ ‬وستحصل‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬‮«‬قريب‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مساويا‮»‬‭ ‬لمبلغ‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬للرجال‭ ‬غريغ‭ ‬بيرهالتر‭. ‬

وقبل‭ ‬أن‭ ‬تنضم‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الامريكي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬هايز‭ ‬انهاء‭ ‬موسم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬تشيلسي‭ ‬الذي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬وبالكأس‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬وبكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬مرتين،‭ ‬ووصوله‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬حين‭ ‬نالت‭ ‬لقب‭ ‬افضل‭ ‬مدربة‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬،‭ ‬و«قبل‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‮»‬‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2024،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الامريكي‭ ‬حيث‭ ‬ستشرف‭ ‬مؤقتا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬المدربة‭ ‬تويلا‭ ‬كيلغور‭. ‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬مغامرة‭ ‬الامريكيات‭ ‬المتوجات‭ ‬بلقب‭ ‬مونديالي‭ ‬2015‭ ‬و2019‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬بعد‭ ‬إقصائهن‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭. ‬