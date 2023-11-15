تعيين هايز مدربة للمنتخب الأمريكي للسيدات لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): أعلن الاتحاد الامريكي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنّ مدربة تشلسي البريطانية إيما هايز ستشرف على المنتخب الوطني للسيدات في صفقة قياسية ستجعل منها المدربة الاعلى أجرا في العالم.
وقالت هايز (47 عاما) في بيان نشره الاتحاد الأمريكي: «شرف كبير أن تتاح لي الفرصة لتدريب أفضل منتخب في تاريخ كرة القدم الدولية».
وتابعت هايز التي بدأت مسيرتها التدريبية في عام 2001 في سن الـ25 عاما اثر انتهاء مسيرتها كلاعبة بسبب الإصابة: «ارتباطاتي ومشاعري تجاه هذا المنتخب عميقة. لقد حلمت بتدريب منتخب الولايات المتحدة فترة طويلة، وهذه الفرصة بمثابة حلم تحول إلى حقيقة».
ولم يكشف الاتحاد الامريكي عن تفاصيل عقد هايز، لكنه قال إنها ستصبح «مدربة كرة القدم النسائية الأعلى أجرا في العالم».
وذكرت قناة «إي أس بي ان» نقلاً عن مصدر مطلع على مفاوضات العقد أن صفقة هايز تمتد حتى عام 2027 وستحصل على راتب «قريب إن لم يكن مساويا» لمبلغ 1.6 مليون دولار الذي حصل عليه مدرب المنتخب الأمريكي للرجال غريغ بيرهالتر.
وقبل أن تنضم إلى المنتخب الامريكي يجب على هايز انهاء موسم 2023-2024 مع نادي تشيلسي الذي تشرف على تدريبه منذ عام 2012، وأسهمت في فوزه بلقب الدوري الممتاز ست مرات وبالكأس خمس مرات وبكأس الاتحاد مرتين، ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2021 حين نالت لقب افضل مدربة في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، و«قبل شهرين من الألعاب الأولمبية في باريس» في يوليو 2024، بحسب ما حدد الاتحاد الامريكي حيث ستشرف مؤقتا على المنتخب في هذه الفترة المدربة تويلا كيلغور.
ولم تكن مغامرة الامريكيات المتوجات بلقب مونديالي 2015 و2019 ناجحة في نهائيات كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا بعد إقصائهن من ثمن النهائي أمام السويد في أغسطس الماضي.
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