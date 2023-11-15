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أونيون برلين متذيل الترتيب يتخلى عن مدربه

11/15/2023 7:21:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استغنى‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬متذيل‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬مدربه‭ ‬السويسري‭ ‬أورس‭ ‬فيشر‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬متبادل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬برلين‭.‬

وسيخلف‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬ماركو‭ ‬غروتي‭ ‬مؤقتا‭ ‬فيشر‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الاول‭.‬

ويحتل‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬مرحلة‭ ‬وبفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬عن‭ ‬كولن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬

قال‭ ‬ديرك‭ ‬زينغل‭ ‬رئيس‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬شخصيا‭ ‬وربما‭ ‬لجميع‭ ‬جماهير‭ ‬أونيون‭ ‬برلين،‭ ‬هذه‭ ‬لحظة‭ ‬حزينة‭ ‬للغاية‭. ‬يؤلمني‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬الاتجاه‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬وساهم‭ ‬فيشر‭ (‬57‭ ‬عاما‭) ‬منذ‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬صعوده‭ ‬الصاروخي،‭ ‬فقاده‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬ربيع‭ ‬عام‭ ‬2019‭ (‬فاز‭ ‬على‭ ‬شتوتغارت‭ ‬في‭ ‬الملحق‭)‬،‭ ‬وضمن‭ ‬بقاءه‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وسمح‭ ‬له‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كونفرنس‭ ‬ليغ‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬وفي‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وحقق‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬نتائج‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬خولته‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وبعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬وبلوغه‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية،‭ ‬راكم‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬للآمال،‭ ‬فمنذ‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬خاض‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭.‬

كما‭ ‬حصد‭ ‬نقطة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الام‭ ‬بتعادله‭ ‬أمام‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة،‭ ‬ليقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ايضا‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬المتصدر‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬أمام‭ ‬نابولي‭ (‬7‭) ‬وبراغا‭ ‬التشيكي‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

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