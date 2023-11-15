أونيون برلين متذيل الترتيب يتخلى عن مدربه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونيخ (ألمانيا) - (أ ف ب): استغنى أونيون برلين متذيل ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم أمس الأربعاء عن خدمات مدربه السويسري أورس فيشر في اتفاق متبادل، بحسب ما أفاد نادي العاصمة برلين.
وسيخلف مدرب فريق ما دون 19 عاماً ماركو غروتي مؤقتا فيشر في تدريب الفريق الاول.
ويحتل أونيون برلين قاع الترتيب برصيد 6 نقاط بعد 11 مرحلة وبفارق الاهداف عن كولن صاحب المركز السابع عشر.
قال ديرك زينغل رئيس أونيون برلين: «بالنسبة لي شخصيا وربما لجميع جماهير أونيون برلين، هذه لحظة حزينة للغاية. يؤلمني أننا لم نتمكن من كسر الاتجاه السلبي في الأسابيع الأخيرة». وساهم فيشر (57 عاما) منذ تعاقده مع أونيون برلين في الاول من يوليو 2018 في صعوده الصاروخي، فقاده إلى الدوري الألماني في ربيع عام 2019 (فاز على شتوتغارت في الملحق)، وضمن بقاءه في موسمه الأول في النخبة في عام 2020، وسمح له بالمشاركة في مسابقة كونفرنس ليغ في 2021، وفي الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» في عام 2022. وحقق أونيون برلين نتائج رائعة في موسم 2022-2023 خولته احتلال المركز الرابع والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وبعد تحقيقه ثلاثة انتصارات تواليا في مختلف المسابقات مع بداية الموسم الجديد وبلوغه دور الـ16 من الكأس المحلية، راكم أونيون برلين النتائج المخيبة للآمال، فمنذ 28 أغسطس خاض 14 مباراة من دون تحقيق أي فوز في جميع المسابقات.
كما حصد نقطة يتيمة في المسابقة القارية الام بتعادله أمام نابولي في عقر داره 1-1 في الجولة الرابعة، ليقبع في المركز الاخير في المجموعة الثالثة التي تضم ايضا ريال مدريد الاسباني المتصدر بالعلامة الكاملة (12 نقطة) أمام نابولي (7) وبراغا التشيكي الثالث مع 3 نقاط.
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