الأرجنتين للعلامة الكاملة والبرازيل لاستعادة التوازن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بوينوس‭ ‬ايرس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتطلع‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا،‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬الأوروغواي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فيما‭ ‬تطمح‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنها‭ ‬بمواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتها‭ ‬كولومبيا‭ ‬الخميس‭.‬

وفي‭ ‬بوينوس‭ ‬أيريس،‭ ‬ستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬الصديقين‮»‬‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬ولويس‭ ‬سواريس‭ ‬اللذين‭ ‬لعبا‭ ‬سوياً‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني،‭ ‬إذ‭ ‬عاد‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬الأوروغواي،‭ ‬وهو‭ ‬يتصدر‭ ‬حاليًا‭ ‬ترتيب‭ ‬هدّافي‭ ‬الدوري‭ ‬البرازيلي‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬غريميو‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفًا،‭ ‬وقد‭ ‬يشارك‭ ‬كبديل‭ ‬أو‭ ‬ألى‭ ‬جانب‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬داروين‭ ‬نونييس‭.‬

وتتصدّر‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ترتيب‭ ‬التصفيات‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬وتتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬نسبيًا‭ ‬بلغ‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيها،‭ ‬لذا‭ ‬يأمل‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يواصلوا‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراتهم‭ ‬اللافتة‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬والاقتراب‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬نحو‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭.‬

ويبدو‭ ‬مشوار‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بمثابة‭ ‬النزهة‭ ‬نحو‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬وخوض‭ ‬السابع‭ ‬ملحقاً‭ ‬قارياً،‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬48‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬الأرجنتين‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬البيرو‭ ‬2‭-‬0‭ ‬لتحقق‭ ‬فوزها‭ ‬الـ14‭ ‬تواليًا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مبارياتها‭ ‬الدولية،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬إحراز‭ ‬34‭ ‬هدفًا،‭ ‬حققت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬فوزًا‭ ‬مثيرًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البرازيل‭ ‬2‭-‬0‭.‬

وانتزعت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬بالتالي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬البرازيل‭ ‬الثالثة‭ ‬وفنزويلا‭ ‬الرابعة‭.‬

ورفع‭ ‬ميسي،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثماني‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬رصيده‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬106‭ ‬أهداف،‭ ‬بعدما‭ ‬هزّ‭ ‬الشباك‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬32‭ ‬و56‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬ناسيونال‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬ليما‭.‬

وقال‭ ‬ميسي،‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الزاخرة‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬البيرو‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬رائع‭. ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يلعبون‭ ‬يقتربون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نتطوّر‭ ‬فنياً‭. ‬أصبحنا‭ ‬واثقين‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم،‭ ‬أكثر‭ ‬حرية،‭ ‬وحدة‭ ‬وقوّة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مدربه‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭ ‬‮«‬فهم‭ ‬الفريق‭ ‬ميسي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬ويجعله‭ ‬مرتاحاً‭. ‬آمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬لأن‭ ‬الجميع‭ ‬سعداء‭ ‬برؤيته‭ ‬في‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬الـ«ألبيسيليستي‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬حافظ‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬سكالوني‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكهم‭ ‬لثماني‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬منذ‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬المونديال‭.‬

وسيطمح‭ ‬رفاق‭ ‬ميسي‭ ‬أن‭ ‬يحافظوا‭ ‬على‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬تمهيداً‭ ‬للموقعة‭ ‬النارية‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬الغريم‭ ‬البرازيلي‭ ‬اللدود‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭.‬

ويملك‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬سجلاً‭ ‬واعداً‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أمامه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬وحقّق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭.‬





البرازيل‭ ‬لتفادي‭ ‬تعثر‭ ‬جديد‭ ‬

تدخل‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬مواجهتها‭ ‬المرتقبة‭ ‬بضيافة‭ ‬كولومبيا‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬خسارة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬شديد‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تفصل‭ ‬بين‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والثامن‭ ‬سوى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

وشكلت‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للبرازيليين‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬نكسة‭ ‬كبيرة‭ ‬تعززت‭ ‬أيضًا‭ ‬بخسارة‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬نيمار‭ ‬للإصابة‭ ‬التي‭ ‬ستبعده‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬علما‭ ‬أنّها‭ ‬كانت‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬لأبطال‭ ‬العالم‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2015،‭ ‬والخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬سنة‭.‬

ويأمل‭ ‬البرازيليون‭ ‬تلافي‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬كولومبيا‭ ‬التي‭ ‬ستضعهم‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حرج‭ ‬قد‭ ‬يبعدهم‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬خصوصًا‭ ‬انّ‭ ‬المنتخب‭ ‬الكولومبي‭ ‬سيكون‭ ‬مندفعا‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬متتالية‭.‬

وبعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬الكولومبي‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الحالية‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬البرازيل‭.‬

ويتسلح‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬بسجل‭ ‬إيجابي‭ ‬بمواجهة‭ ‬كولومبيا‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭.‬





فنزويلا‭ ‬لمواصلة‭ ‬الحلم‭ ‬

وتطمح‭ ‬فنزويلا‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬سعيها‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬الاكوادور‭.‬

وبعد‭ ‬فوزها‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ماتورين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة،‭ ‬باتت‭ ‬فنزويلا‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬تسمح‭ ‬لها‭ ‬بالحلم‭ ‬نحو‭ ‬المشاركة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الثانية‭.‬

وفي‭ ‬مواجهتين‭ ‬أخريين،‭ ‬تستضيف‭ ‬بوليفيا‭ ‬نظيرتها‭ ‬البيرو،‭ ‬فيما‭ ‬تحل‭ ‬الباراغواي‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭. ‬