Thursday, 16 November 2023 08:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرجنتين للعلامة الكاملة والبرازيل لاستعادة التوازن

11/15/2023 7:21:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بوينوس‭ ‬ايرس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتطلع‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا،‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬الأوروغواي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فيما‭ ‬تطمح‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنها‭ ‬بمواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتها‭ ‬كولومبيا‭ ‬الخميس‭.‬

وفي‭ ‬بوينوس‭ ‬أيريس،‭ ‬ستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬الصديقين‮»‬‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬ولويس‭ ‬سواريس‭ ‬اللذين‭ ‬لعبا‭ ‬سوياً‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني،‭ ‬إذ‭ ‬عاد‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬الأوروغواي،‭ ‬وهو‭ ‬يتصدر‭ ‬حاليًا‭ ‬ترتيب‭ ‬هدّافي‭ ‬الدوري‭ ‬البرازيلي‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬غريميو‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفًا،‭ ‬وقد‭ ‬يشارك‭ ‬كبديل‭ ‬أو‭ ‬ألى‭ ‬جانب‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬داروين‭ ‬نونييس‭.‬

وتتصدّر‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ترتيب‭ ‬التصفيات‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬وتتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬نسبيًا‭ ‬بلغ‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيها،‭ ‬لذا‭ ‬يأمل‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يواصلوا‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراتهم‭ ‬اللافتة‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬والاقتراب‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬نحو‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭.‬

ويبدو‭ ‬مشوار‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بمثابة‭ ‬النزهة‭ ‬نحو‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬وخوض‭ ‬السابع‭ ‬ملحقاً‭ ‬قارياً،‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬48‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬الأرجنتين‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬البيرو‭ ‬2‭-‬0‭ ‬لتحقق‭ ‬فوزها‭ ‬الـ14‭ ‬تواليًا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مبارياتها‭ ‬الدولية،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬إحراز‭ ‬34‭ ‬هدفًا،‭ ‬حققت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬فوزًا‭ ‬مثيرًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البرازيل‭ ‬2‭-‬0‭.‬

وانتزعت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬بالتالي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬البرازيل‭ ‬الثالثة‭ ‬وفنزويلا‭ ‬الرابعة‭.‬

ورفع‭ ‬ميسي،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثماني‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬رصيده‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬106‭ ‬أهداف،‭ ‬بعدما‭ ‬هزّ‭ ‬الشباك‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬32‭ ‬و56‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬ناسيونال‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬ليما‭.‬

وقال‭ ‬ميسي،‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الزاخرة‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬البيرو‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬رائع‭. ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يلعبون‭ ‬يقتربون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نتطوّر‭ ‬فنياً‭. ‬أصبحنا‭ ‬واثقين‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم،‭ ‬أكثر‭ ‬حرية،‭ ‬وحدة‭ ‬وقوّة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مدربه‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭ ‬‮«‬فهم‭ ‬الفريق‭ ‬ميسي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬ويجعله‭ ‬مرتاحاً‭. ‬آمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬لأن‭ ‬الجميع‭ ‬سعداء‭ ‬برؤيته‭ ‬في‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬الـ«ألبيسيليستي‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬حافظ‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬سكالوني‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكهم‭ ‬لثماني‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬منذ‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬المونديال‭.‬

وسيطمح‭ ‬رفاق‭ ‬ميسي‭ ‬أن‭ ‬يحافظوا‭ ‬على‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬تمهيداً‭ ‬للموقعة‭ ‬النارية‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬الغريم‭ ‬البرازيلي‭ ‬اللدود‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭.‬

ويملك‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬سجلاً‭ ‬واعداً‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أمامه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬وحقّق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭.‬


البرازيل‭ ‬لتفادي‭ ‬تعثر‭ ‬جديد‭ ‬

تدخل‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬مواجهتها‭ ‬المرتقبة‭ ‬بضيافة‭ ‬كولومبيا‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬خسارة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬شديد‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تفصل‭ ‬بين‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والثامن‭ ‬سوى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

وشكلت‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للبرازيليين‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬نكسة‭ ‬كبيرة‭ ‬تعززت‭ ‬أيضًا‭ ‬بخسارة‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬نيمار‭ ‬للإصابة‭ ‬التي‭ ‬ستبعده‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬علما‭ ‬أنّها‭ ‬كانت‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬لأبطال‭ ‬العالم‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2015،‭ ‬والخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬سنة‭.‬

ويأمل‭ ‬البرازيليون‭ ‬تلافي‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬كولومبيا‭ ‬التي‭ ‬ستضعهم‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حرج‭ ‬قد‭ ‬يبعدهم‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬خصوصًا‭ ‬انّ‭ ‬المنتخب‭ ‬الكولومبي‭ ‬سيكون‭ ‬مندفعا‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬متتالية‭.‬

وبعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬الكولومبي‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الحالية‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬البرازيل‭.‬

ويتسلح‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬بسجل‭ ‬إيجابي‭ ‬بمواجهة‭ ‬كولومبيا‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭.‬


فنزويلا‭ ‬لمواصلة‭ ‬الحلم‭ ‬

وتطمح‭ ‬فنزويلا‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬سعيها‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬الاكوادور‭.‬

وبعد‭ ‬فوزها‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ماتورين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة،‭ ‬باتت‭ ‬فنزويلا‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬تسمح‭ ‬لها‭ ‬بالحلم‭ ‬نحو‭ ‬المشاركة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الثانية‭.‬

وفي‭ ‬مواجهتين‭ ‬أخريين،‭ ‬تستضيف‭ ‬بوليفيا‭ ‬نظيرتها‭ ‬البيرو،‭ ‬فيما‭ ‬تحل‭ ‬الباراغواي‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭. ‬

MENAFN15112023000055011008ID1107432434

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث