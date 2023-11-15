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الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد يغادر منصبه

11/15/2023 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬رئيسه‭ ‬التنفيذي‭ ‬ريتشارد‭ ‬أرنولد‭ ‬سيتنحى‭ ‬عن‭ ‬منصبه،‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الملياردير‭ ‬البريطاني‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أحد‭ ‬المساهمين‭ ‬الأقلية‭.‬

وارتبط‭ ‬أرنولد‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬بنادي‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحلّ‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إد‭ ‬وودوارد‭ ‬كرئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬قرر‭ ‬ريتشارد‭ ‬أرنولد‭ ‬التنحي‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬كرئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بعد‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬النادي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سيتولى‭ ‬باتريك‭ ‬ستيوارت‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الموقت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬الحالي‭ ‬كمستشار‭ ‬عام،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬ريتشارد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الانتقالي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭. ‬وسيتم‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬دائم‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬أرنولد‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬امتيازا‭ ‬لا‭ ‬يصدق‮»‬‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬يونايتد،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأرجحات،‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬هو‭ ‬تفاني‭ ‬موظفينا‭ ‬ومشجعينا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكرهم‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬ولائهم‭ ‬والتزامهم،‭ ‬وأتمنى‭ ‬لجميع‭ ‬المرتبطين‭ ‬بالنادي‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬مجموعة‭ ‬إينيوس‭ ‬التابعة‭ ‬لراتكليف‭ (‬71‭ ‬عاما‭) ‬حوالي‭ ‬1‭.‬56‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬شراء‭ ‬حصة‭ ‬أقلية‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد،‭ ‬مع‭ ‬الحصول‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬سيطرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وقالت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬الصفقة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬الحالية،‭ ‬وربما‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

أشرف‭ ‬أرنولد‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬المدرب‭ ‬الحالي‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬والذي‭ ‬أنهى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬فترة‭ ‬جفاف‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الالقاب‭ ‬استمرت‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬بإحرازه‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬المحلية‭. ‬لكن‭ ‬يونايتد‭ ‬حقق‭ ‬بداية‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬اذ‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

ويحتل‭ ‬يونايتد‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر،‭ ‬كما‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬ترتيب‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬المتصدر‭ ‬ونقطة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬وغلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬تواليا‭.‬

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