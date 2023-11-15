اتفاقية بين التوثيق الملكي الأردني والوطني للوثائق والمحفوظات السعودي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي اتفاقيَّة تعاون في مجال التوثيق والمخطوطات مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي.
ووقع عن مركز التوثيق المدير العام بالوكالة ريهام المصري، وعن جانب المركز الوطني المدير العام الدكتور فيصل التميمي.
وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة في مجالات إدارة الوثائق والمخطوطات وحفظها وأرشفتها، وتبادل الخبرات، وعقد البرامج التدريبيَّة المُتَخَصِّصة.
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