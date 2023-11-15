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اتفاقية بين التوثيق الملكي الأردني والوطني للوثائق والمحفوظات السعودي

11/15/2023 7:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي اتفاقيَّة تعاون في مجال التوثيق والمخطوطات مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي.


ووقع عن مركز التوثيق المدير العام بالوكالة ريهام المصري، وعن جانب المركز الوطني المدير العام الدكتور فيصل التميمي.


وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة في مجالات إدارة الوثائق والمخطوطات وحفظها وأرشفتها، وتبادل الخبرات، وعقد البرامج التدريبيَّة المُتَخَصِّصة.

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