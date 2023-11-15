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أبو الغيط يجدد التحذير من التهجير القسري للفلسطينيين

11/15/2023 7:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التحذير من سيناريو التهجير القسري الذي ما زالت بعض الدوائر الإسرائيلية تسعى للترويج له عبر منصاتٍ إعلامية واتصالاتٍ دولية.


وشدد أبو الغيط خلال استقباله نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيرلندا يهول مارتن، بمقر الأمانة العامة، على أن تهجير الفلسطينيين، من الضفة الغربية أو غزة، خطٌ أحمر مرفوض عربياً بشكل كامل لأنه يُمثل إفراغاً للقضية الفلسطينية من محتواها.


وطالب أبو الغيط جميع القوى الدولية بالانتباه للمخاطر الشديدة التي ينطوي عليها مجرد الترويج لمثل هذا الخيار.

بترا

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