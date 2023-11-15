الزراعة تعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن الغذائي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس الأمن الغذائي، برئاسة رئيس مجلس الأمن الغذائي وزير الزراعة المهندس خالد الحنفيات بحضور وزراء الصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والمياه والري والتربية والتعليم والصحة والبيئة والتنمية الاجتماعية.



وجرى الاجتماع بحضور مندوب وزير الماليـة ومندوب رئيس هيئـة الأركـان المشتركة، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ورئيس الاتحاد العام للمزارعين ورئيس غرفة تجـارة الأردن ومندوب رئيس غرفة صناعة الأردن ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة.



وأشار الحنيفات خلال الاجتماع الى المراحل التي مرت بها عملية تأسيس المجلس والمهام الكبيرة الملقاة على عاتقه بما يخدم الأمن الغذائي في الأردن ووفق المسار الذي يترجم التوجيهات الملكية السامية في وضع أسس وخطط واضحة للأمن الغذائي في إطار توفر الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات لدعم الأمن الغذائي الوطني.



وأكد ضرورة متابعة وضع الأمن الغذائي وفق الظروف الحالية والاطلاع على كافة المعلومات والأرقام والمسوحات لرسم القرارات المستقبلية وفق المعلومات الدقيقة.



وتمت مناقشة بنود تضمنت التعليمات الإدارية لمجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 صادرة بموجب المادة ( 6 ) من نظام المجلس رقم (43) لسنة 2023 والصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.



كما ناقش المجلس تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 صادرة بموجب المادة 6 من نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023 والصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و مسودة مذكرة التفاهم حول النظام الوطني لإدارة قاعدة بيانات الأمن الغذائي بين مجلس الأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة ومقترح مبادرة إعداد دراسة حول المحاصيل الزراعية المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وإضافة دائرة الإحصاءات العامة الى عضوية المجلس نظرًا لأنها ستصبح حاضنة لإدارة بيانات الأمن الغذائي وإصدار مؤشرات الأمن الغذائي.



وأكد الحضور أهمية عمل مجلس الأمن الغذائي وأهمية وجود نظام لإدارة معلومات الأمن الغذائي بالإضافة الى دقة البيانات والأرقام الخاصة بالأردن وعلى ضرورة الاعتماد على البيانات الوطنية وعدم اللجوء الى مصادر أخرى دون التأكد من الجهة الوطنية المسؤولة عن هذه البيانات بعدم توفرها وطنيًا.



وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العمل المؤسسي للأمن الغذائي ومنظومة المعلومات الشاملة ستساعد متخذي القرار من خلال توفير بيانات دقيقة حول الأمن الغذائي.