خارجية النواب تدين اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة.



وعبرت اللجنة على لسان رئيسها النائب خلدون حينا عن رفضها لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات الغاشمة والهمجية تجاه الأشقاء في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة معتبراً ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وكل الأعراف والقيم الإنسانية.



وحملت الخارجية النيابية وفقا النائب حينا قوات الاحتلال المسؤولية في سلامة المدنيين فضلا عن الطواقم الطبية العاملة في المستشفى التي تتعرض حياتها للخطر نتيجة الهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال.



وأضاف أن استمرار العدوان وجرائمه بحق الفلسطينيين ستبقى شاهدة عبر التاريخ على ابشع الصور في تاريخ الإنسانية ظلما وعدوانا.



وطالب بالتدخل السريع لوقف العدوان على غزة واحترام المواثيق وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف باستهدافها للمدنيين والأطفال والنساء والابرياء مضيفا أن هذا يعد امتدادًا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.