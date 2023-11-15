الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء من المدخل الجنوبي
التاريخ
11/15/2023 7:15:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة أحمد المخللاتي إن الجرافات الإسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي.
وكانت اقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق مجمع الشفاء وقامت بالضغط على الكوادر الطبية والمرضى هناك.
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