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الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء من المدخل الجنوبي

11/15/2023 7:15:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة أحمد المخللاتي إن الجرافات الإسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق مجمع الشفاء وقامت بالضغط على الكوادر الطبية والمرضى هناك.


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