زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بعزل نتنياهو

زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بعزل نتنياهو
التاريخ
11/15/2023 7:15:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واختيار رئيس حكومة آخر من الليكود.
وقال لبيد إن الجمهور الإسرائيلي لا يثق في نتنياهو.
MENAFN15112023000208011052ID1107432378
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.