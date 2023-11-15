Thursday, 16 November 2023 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شاهد يروي كيف استهدف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني بغزة - فيديو

11/15/2023 7:15:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - روى شاهد عيان في تصريحات تلفزيونية كيف هب أبطالنا الأردنيون العاملون في المستشفى الميداني في غزة لنجدة وإسعاف مصابين فلسطينيين، إثر قصف مسجد مجاور ليتفاجأوا باستهداف محيط المستشفى من مروحية لجيش الاحتلال، مما أدى إلى إصابة ٧ من نشامى الأردن وهم يؤدون واجبهم الإنساني.

MENAFN15112023000208011052ID1107432377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث