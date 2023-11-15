السفارة في خدمة الشعب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬سفرتي‭ ‬السابقة‭ ‬إلى‭ ‬تركيا،‭ ‬اكتشفت‭ ‬فجأة‭ ‬أنني‭ ‬فقدت‭ ‬جواز‭ ‬سفري،‭ ‬بحثت‭ ‬عنه

في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬فلم‭ ‬أجده‭ ‬وكأنه‭ ‬تبخر،‭ ‬سيطرت‭ ‬عليّ‭ ‬مشاعر‭ ‬مرعبة،‭ ‬ماذا‭ ‬سأفعل‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬غريب؟‭ ‬كيف‭ ‬سأرجع‭ ‬بلدي؟‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التساؤلات‭ ‬المخيفة‭!! ‬فنظر‭ ‬إليّ‭ ‬زوجي‭ ‬وطلب‭ ‬مني‭ ‬أن‭ ‬أهدأ،‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬طريقنا‭ ‬إلى‭ ‬أنقرة‭ ‬مكان‭ ‬وجود‭ ‬سفارة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬والتي‭ ‬ستساعدنا‭ ‬وتهتم‭ ‬بكل‭ ‬هذه‭ ‬التفاصيل،‭ ‬لكنني‭ ‬أصبت‭ ‬بتوتر‭ ‬شديد‭ ‬وقلت‭ ‬له‭ ‬لكننا‭ ‬نسمع‭ ‬أن‭ ‬سفارتنا‭ ‬لا‭ ‬تهتم‭ ‬بالأمور‭ ‬البسيطة‭ ‬أو‭ ‬بمعنى‭ ‬أدق‭ (‬لمن‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬واسطة‭)‬،‭ ‬فغضب‭ ‬وقال‭ ‬ألم‭ ‬أطلب‭ ‬منك‭ ‬مرارا‭ ‬عدم‭ ‬تصديق‭ ‬هذه‭ ‬الإشاعات‭ ‬المغرضة؟‭ ‬

حصلنا‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬السفير‭ ‬البحريني‭ (‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدالله‭) ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬تحدثنا‭ ‬إليه‭ ‬وشرحنا‭ ‬له‭ ‬ظروفنا،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬فإنه‭ ‬هدّأ‭ ‬من‭ ‬روعنا‭ ‬وحوّلنا‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬هاشم‭ ‬العلوى‭ ‬الذي‭ ‬استقبلنا‭ ‬بكل‭ ‬ترحاب‭ ‬وطلب‭ ‬منا‭ ‬قضاء‭ ‬باقي‭ ‬إجازتنا‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭ ‬ومواصلة‭ ‬رحلتنا‭ (‬حيث‭ ‬كنا‭ ‬سنزور‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬قبل‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭)‬،‭ ‬وهو‭ (‬أي‭ ‬السفارة‭) ‬ستقوم‭ ‬بعمل‭ ‬اللازم‭ ‬وتحرير‭ ‬رسالة‭ ‬مترجمة‭ ‬ومختومة‭ ‬للجوازات‭ ‬بمشكلتنا‭ ‬وتصريح‭ ‬خروجنا‭ ‬ووصولنا‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬وسلاسة،‭ ‬وأنه‭ ‬سيقوم‭ ‬بإرسال‭ ‬الرسالة‭ ‬عبر‭ ‬الواتس‭ ‬آب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬رجوعنا‭ ‬لأنقرة،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬اللطف‭ ‬والكرم‭ (‬بدون‭ ‬لا‭ ‬واسطة‭ ‬ولا‭ ‬شيء‭)‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬عمله‭ ‬وواجبه‭ ‬خدمة‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭.‬

كم‭ ‬تأثرت‭ ‬وتأسفت‭ ‬أنني‭ ‬صدقت‭ ‬إشاعات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬عن‭ ‬سفارتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬بل‭ ‬فرحت‭ ‬كثيرا‭ ‬لوجود‭ ‬هؤلاء‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬السفارة‭.‬

وبما‭ ‬أنني‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬حاليا،‭ ‬وبما‭ ‬أنني‭ ‬غيرت‭ ‬جواز‭ ‬سفري‭ ‬الذي‭ ‬فقدته‭ ‬إلى‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬إلكتروني‭ ‬جديد‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أسماء‭ ‬فقط‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬احتجت‭ ‬ثانيا‭ ‬خدمة‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬البحرينية‭ ‬لإثبات‭ ‬أنني‭ ‬صاحبة‭ ‬نفس‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬بعد‭ ‬تغيير‭ ‬الاسم،‭ ‬وللمرة‭ ‬الثانية‭ ‬لم‭ ‬يقصر‭ ‬السيد‭ ‬هاشم‭ ‬العلوي‭ ‬وأرسل‭ ‬لنا‭ ‬رسالة‭ ‬أصلية‭ ‬مترجمة‭ ‬ومختومة‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬والخارجية‭ ‬التركية‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬السريع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬منا‭ ‬ليرة‭ ‬واحدة‭ ‬وبأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬

تحية‭ ‬إلى‭ ‬السفير‭ ‬البحريني‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدالله‭ ‬وتحية‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬هاشم‭ ‬العلوي‮

‬وإلى‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‮

‬السفارة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬فعلا‭ ‬أنتم‭ ‬فخر‭ ‬سفارة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬