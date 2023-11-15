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لا تستسهلوها

11/15/2023 7:12:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬اليوم‭ ‬تنطلق‭ ‬مباريات‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المزدوجة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬ونهائيات‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬2027؛‭ ‬وضربة‭ ‬البداية‭ ‬لفريقنا‭ ‬ستكون‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭(‬8‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإمارات‭ ‬ونيبال،‭ ‬ودوما‭ ‬تكون‭ ‬البداية‭ ‬صعبة،‭ ‬فكيف‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬يملك‭ ‬عنصر‭ ‬المفاجأة‭ ‬،‭ ‬وعلى‭ ‬أرض‭ ‬مرتفعة‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ (‬2،270‭)‬م‭.‬


} ‭ ‬وأيضا‭ ‬فإن‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬اليمني‭ (‬سكوب‭) ‬يعرف‭ ‬جزئيات‭ ‬غير‭ ‬قليلة‭ ‬عن‭ ‬منتخبنا؛‭ ‬باعتباره‭ ‬كان‭ ‬هنا‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ (‬2016‭ - ‬2021‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬جاءنا‭ ‬من‭ ‬اليمن،‭ ‬وكان‭ ‬مع‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬25‭ ‬بالبصرة،‭ ‬وهذه‭ ‬الجزئيات‭ ‬حتما‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬اليوم؛‭ ‬لأنه‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬مفاجأة‭ ‬يغربل‭ ‬بها‭ ‬المجموعة،‭ ‬والخوف‭ ‬دائما‭ ‬من‭ ‬المفاجآت‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬الطموحة‭!‬


} ‭ ‬وهذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬لفتت‭ ‬نظر‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الرياضة؛‭ ‬فلم‭ ‬يكن‭ ‬غريبا‭ ‬الحضور‭ ‬المتميز‭ ‬لهم‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬لتدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الرئيس‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وقبل‭ ‬السفر‭ ‬لأبها؛‭ ‬وهذا‭ ‬يمثل‭ ‬دعما‭ ‬معنويا‭ ‬للاعبين،‭ ‬ودعوة‭ ‬لعدم‭ ‬الاستسهال‭ ‬بالفريق‭ ‬المنافس؛‭ ‬فهم‭ ‬يعرفون‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬نفقدها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬موقفنا‭ ‬كما‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬الماضية‭.‬


} ‭ ‬ولذا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬لاعبينا‭ ‬تلقوا‭ ‬درسا‭ ‬نفسيا‭ ‬مهما؛‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬قد‭ ‬استوعبوه‭ ‬اليوم‭ ‬ويعملوا‭ ‬على‭ ‬اجتياز‭ ‬اليمنيين؛‭ ‬والذين‭ ‬هم‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سيحظون‭ ‬بدعم‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬اختيارهم‭ ‬لأبها‭ ‬السعودية‭ ‬عبثيا،‭ ‬فهم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المؤازرة‭ ‬يرون‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬المنطقة‭ ‬ميزة‭ ‬لصالحهم،‭ ‬وهي‭ ‬نقطة‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬إغفالها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مستواهم‭ ‬الفني‭ ‬الغامض‭!‬


} ‭ ‬لا‭ ‬نختلف‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تحضيرنا‭ ‬للقاء‭ ‬اليوم‭ ‬قصير‭ ‬جدا،‭ ‬ولكن‭ ‬الكابتن‭ (‬بيتزي‭) ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬قرأ‭ ‬جيدا‭ ‬مستوى‭ ‬لاعبيه‭ ‬من‭ ‬شتى‭ ‬النواحي؛‭ ‬إن‭ ‬في‭ ‬ودياته‭ ‬الأربع‭ (‬الكويت،‭ ‬تركمنستان‭ ‬،‭ ‬الفلبين‭ ‬وقيرغيزستان‭)‬،‭ ‬وتابعهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري؛‭ ‬والاستدعاءات‭ ‬والإضافات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬تؤكد‭ ‬أنه‭ ‬وقف‭ ‬على‭ ‬نواقص‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬الفريق؛‭ ‬رغم‭ ‬قصر‭ ‬الفترة‭ ‬للإصلاح‭!‬


} ‭ ‬نعول‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬لاعبينا‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬وبالذات‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬خليجي25‭ ‬ويندبون‭ ‬حظهم‭ ‬لعدم‭ ‬التأهل‭ ‬لمونديال2022؛‭ ‬ويريدون‭ ‬ألا‭ ‬تفوتهم‭ ‬فرصة‭ ‬2026‭ ‬لأنهم‭ ‬لن‭ ‬يدركوا‭ ‬ما‭ ‬بعده،‭ ‬بحكم‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬وهم‭ ‬أيضا‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يعززوا‭ ‬ثقة‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬قدراتهم‭ ‬للتأهل‭ ‬للمونديال‭ ‬المقبل،‭ ‬وهذا‭ ‬يمثل‭ ‬تحديا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭.‬

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