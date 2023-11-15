هل تغيّر الشعوب الغربية معادلة الحرب على غزة؟!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخلفية‭ ‬التي‭ ‬تزايد‭ ‬معها‭ (‬الوعي‭ ‬الشعبي‭ ‬الغربي‭) ‬ضد‭ ‬مواقف‭ ‬حكوماتها،‭ ‬جاءت‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزّة‭ ‬لتفجّر‭ (‬مخزون‭ ‬الغضب‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭)! ‬والشعوب‭ ‬الغربية‭ ‬تلاحظ‭ ‬أن‭ (‬التآكل‭ ‬الحضاري‭)‬،‭ ‬والأزمات‭ ‬المتفاقمة‭ ‬تجلت‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬آخر‭ ‬وأكبر،‭ ‬وهو‭ (‬السقوط‭ ‬الأخلاقي‭ ‬للمنظومة‭ ‬الغربية‭!) ‬في‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬ودعمها‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬وفي‭ ‬المجازر‭ ‬والمذابح‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي،‭ ‬بما‭ ‬ينافي‭ ‬كل‭ ‬المبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬والأممية‭! ‬وبما‭ ‬ينافي‭ ‬شعارات‭ ‬الغرب‭ ‬حول‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والعدالة‭! ‬لتدرك‭ ‬أن‭ (‬المؤسسات‭ ‬الحاكمة‭) ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬تابعة‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ (‬شيطانية‭) ‬في‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬الكوارث‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ومع‭ ‬مجمل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭! ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الشعوب‭ ‬الغربية‭ ‬تعيد‭ ‬قراءة‭ ‬جذورها‭! ‬لتكتشف‭ ‬حجم‭ ‬الظلم‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭! ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬التراكم‭ ‬في‭ ‬انكشاف‭ ‬‮«‬المؤسسات‭ ‬الحاكمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬أمام‭ ‬شعوبها،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ (‬السقوط‭ ‬الأخلاقي‭) ‬وهي‭ ‬تدعم‭ ‬المجازر‭ ‬والمذابح‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬فلسطين،‭ ‬خرجت‭ ‬الشعوب‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وأوروبا،‭ ‬تملأ‭ ‬شوارع‭ ‬العواصم‭ ‬بتظاهرات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭! ‬تتزايد‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬التظاهرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬إلى‭ (‬800‭ ‬ألف‭ ‬متظاهر‭!) ‬وكما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ونيويورك‭ ‬وحتى‭ ‬برلين‭ ‬رغم‭ ‬التشديدات،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬مهول‭ ‬لتحرك‭ ‬الشعوب‭ ‬ضد‭ (‬الصهيونية‭) ‬ونصرة‭ ‬لفلسطين،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬وأصبحت‭ ‬الأغنية‭ ‬السويدية‭ ‬حول‭ ‬ذلك‭ (‬ترند‭) ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬الشعوب‭!‬

{ ‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تتفاقم‭ ‬أزمة‭ ‬الحكم،‭ ‬وتتصاعد‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬استقالة‭ ‬أصحاب‭ ‬مناصب‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭! ‬وموظفو‭ ‬الخارجية‭ ‬وقّع‭ ‬منهم‭ ‬حوالي‭ (‬100‭ ‬موظف‭) ‬على‭ ‬بيان‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬تقول‭ ‬له‭ (‬أنت‭ ‬كاذب‭! ‬أوقفوا‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭)! ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وبشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬يخرج‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ (‬بين‭ ‬حاخامات‭ ‬وأشخاص‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬الصهيونية‭ ‬ومن‭ ‬اتجاهات‭ ‬أيديولوجية‭ ‬أخرى‭) ‬ليعلنوا‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬أمريكا‭ ‬براءتهم‭ ‬من‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬وليهتفوا‭ ‬لفلسطين‭! ‬مظاهرات‭ ‬‮«‬اليهود‮»‬‭ ‬الأمريكيين‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬تتصاعد‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أو‭ (‬الحكومة‭ ‬الخفية‭) ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المطلق‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬لقتل‭ ‬وإبادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمام‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬العالم‭ ‬كله‭!‬

{ ‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفي‭ ‬عواصم‭ ‬أوروبا‭ ‬ومدنها،‭ ‬هو‭ (‬ضغط‭ ‬شعبي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭) ‬أثار‭ ‬دهشة‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬الغرب‭! ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يدركون‭ ‬أن‭ ‬الشعوب‭ ‬الغربية‭ ‬استيقظت‭ ‬مؤخراً‭ ‬وبشكل‭ ‬لافت‭! ‬للتناقضات‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬الغرب‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬مبادئ‭ ‬الحضارة‭ ‬الغربية‭ (‬المزعومة‭)! ‬وقد‭ ‬أثار‭ (‬السقوط‭ ‬الأخلاقي‭) ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬البِركة‭ ‬الآسنة‭ ‬من‭ ‬خداع‭ ‬وكذب‭ ‬وتمويه‭! ‬وفجّر‭ ‬الاحتقان‭ ‬الشعبي‭ ‬وسخطه‭ ‬بالكامل‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬العودة‭ ‬عنه‭ ‬لاحقاً‭! ‬وإنما‭ ‬بممارسة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ (‬لتغيير‭ ‬معادلة‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭) ‬وحيث‭ ‬أعلام‭ ‬فلسطين‭ ‬الكبيرة‭ ‬تتوج‭ ‬كل‭ ‬المظاهرات‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬ومثلها‭ ‬صور‭ ‬الأطفال‭ ‬والرضع‭ ‬والخدج،‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬القضاء‭ ‬عليهم‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬بدم‭ ‬بارد‭! ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حجم‭ ‬تلك‭ ‬البرودة‭ ‬ونوعها‭ ‬من‭ ‬الوحشية‭ ‬المنقطعة‭ ‬النظير‭! ‬بل‭ ‬ألّف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬أغاني‭ ‬كثيرة‭ ‬حول‭ ‬فلسطين‭ ‬وكل‭ ‬شعب‭ ‬بلغته‭! ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬الموقف‭ ‬المضاد‭ ‬من‭ (‬الصهيونية‭) ‬شعاراً‭ ‬مرفوعاً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬تظاهرة،‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬شعار‭ ‬الحرية‭ ‬لفلسطين‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬والحرب‭ ‬عليها،‭ ‬عرّت‭ ‬الكثير‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬الإسلامية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭! ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬استمر‭ ‬الضغط‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬فإن‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬حرج‭ ‬كبير،‭ ‬وهي‭ ‬تعدّ‭ ‬لانتخاباتها‭ ‬القادمة،‭ ‬وحيث‭ ‬المرشح‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬تغيير‭ ‬المخططات‭ ‬الصهيونية‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬وإنما‭ ‬سيطول‭ ‬التغيير‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬السياسية‭ ‬الحاكمة،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وعت‭ ‬الشعوب‭ ‬أنها‭ ‬ألعوبة‭ ‬وتابعة‭ ‬في‭ ‬وعيها‭ ‬لزيف‭ ‬الإعلام‭ ‬والسياسة‭ ‬الغربية‭! ‬فهل‭ ‬تغيّر‭ ‬الضغوط‭ ‬الشعبية‭ ‬مسلسل‭ ‬المخططات‭ ‬الغربية،‭ ‬وقد‭ ‬وعت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصهيونية‮»‬‭ ‬سبب‭ ‬بلائها‭ ‬وبلاء‭ ‬العالم؟‭! ‬ربما‭.. ‬نتمنى‭ ‬ذلك‭ ‬أو‭ ‬نتمنى‭ ‬سرعة‭ ‬الإنجاز‭ ‬فيه‭!‬